Javier Solórzano Casarín │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El cine ruso ha sido y sigue siendo uno de los referentes del séptimo arte. Sergei Eisenstein (1898-1948) fue uno de los pioneros más importantes de la cinematografía. Sus películas, y en particular El acorazado de Potemkin (1925), fungieron como pilar para los próximos cien años de evolución en la edición y narrativa fílmica. Andréi Tarkovski (1932-1986) es considerado como uno de los verdaderos artistas del cine durante el siglo XX; su filme Stalker (1979) ha sido inspiración para incontables obras de ciencia ficción en la pantalla grande.

Pocos en el cine ruso de la actualidad han construido una voz tan personal, espléndida y desoladora como Andréi Zvyagintsev (Novosibirsk, 1964). Podría decirse que es el director ruso más cautivador del momento.

Su nueva película, Minotauro (2026), actualmente en cartelera, es una nueva emocionante propuesta.

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Rusia, antes la Unión Soviética, es el país más extenso del mundo. Con una superficie de 17 125 191 km², equivale a la novena parte de la tierra firme del planeta. Hace 2 millones de años, el primer establecimiento humano en Rusia se remonta al periodo olduvayense en el Paleolítico inferior.

Por casi cuatro siglos, el imperio de los zares gobernó Rusia hasta que la revolución bolchevique reemplazó a la monarquía con una inestable coalición de partidos políticos autoproclamada, Gobierno Provisional. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa del Este fue adjudicada por el bloque soviético -la contraparte al imperio estadounidense– lo cual provocó la Guerra Fría. Cuando cayó el muro de Berlín en 1989, colapsó la Unión Soviética.

En 2017, Zvyagintsev estrenó Sin amor, la cual nos ubica en Moscú, justo a la mitad de un despiadado invierno. Zhenya (Maryana Spivak) y Boris (Aleksey Rozin) atraviesan una separación feroz, ausente de cualquier miramiento o gesto de civilidad. Ambos con nuevas parejas -la novia de Boris está embarazada–, piensan ya en el próximo capítulo de sus vidas; en éste no cabe su hijo de 12 años Alyosha (Matvey Novikov). Los dos se pelean por quien se quedará con la custodia, arrojándole la responsabilidad al otro.

Indeseable, ignorado y sin amor, Alyosha está atrapado en la soledad y un día… desaparece. De mano de la policía y de organizaciones civiles, Boris y Zhenya embarcan una búsqueda desesperada para encontrarlo, pareciera que con el objetivo de eximir su propia culpa.

Sin amor es un drama familiar y un suspenso diseñado a la usanza de una clásica novela policiaca. La certera e implacable dirección de Zvyagintsev nos lleva por un laberinto ensordecedor de volátiles contradicciones humanas. La fotografía y el diseño de producción nos esbozan un mundo abrumador en sus implicaciones dramáticas y psicológicas. La música es fenomenal, cada nota nos lleva al límite del irreversible destino de nuestros personajes.

El filme de Zvyagintsev funge como un espejo, reflejando nuestra realidad, tanto la crudeza como la belleza, y nos invita a intentar entendernos mejor y tal vez aspirar algún día a ser mejores.

Disponible en YouTube y Prime Video.