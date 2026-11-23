Nos hacen ver que mientras el PAN insiste ante el Tribunal Electoral para que la Cámara de Diputados publique cuanto antes la convocatoria para renovar la presidencia del INE, en San Lázaro, el coordinador guinda Ricardo Monreal también insiste en rechazar que el Poder Legislativo incurriera en alguna omisión para este complicado procedimiento y en que las bancadas ya estaban negociando, por lo que prepara un informe circunstanciado para responder a la demanda blanquiazul. Aunque los panistas están convencidos de que la convocatoria puede salir sin necesidad de que el TEPJF emita una sentencia, dicen otros que este acelere de última hora podría provocar justamente lo que Monreal ya dio por perdido y lo que los mismos panistas y otros opositores han pedido con vehemencia: el consenso, lo que haría que a final de cuentas exista convocatoria, pero sin las garantías que un acuerdo partidista podría darle. En fin.
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