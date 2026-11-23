Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La noche del viernes 20 de noviembre, Guasave, en el norte de Sinaloa, se convirtió en zona de guerra. Balaceras, vehículos y gasolineras incendiados y al menos 10 bloqueos carreteros. Durante horas, nadie explicaba para qué era un despliegue de esa magnitud.

La respuesta llegó en la madrugada del sábado: las Fuerzas Armadas habían detenido a Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, jefe de la organización de los Beltrán Leyva y uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

¿Pero por qué fue tan importante la detención de este personaje? Chapo Isidro creció dentro del Cártel de Sinaloa, pero cuando los Beltrán Leyva rompieron con El Chapo Guzmán, tras la captura de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, en 2008, se quedó con su grupo y ahí estaba El Chapo Isidro.

TE RECOMENDAMOS: EL ESPEJO El puente de Putin en Crimea va a caer

ESTRAGOS DEL NARCO

Un tráiler incendiado tras los hechos de violencia en Guasave, el sábado ı Foto: Cuartoscuro

Arturo Beltrán Leyva le encargó Guasave y Los Mochis. Ahí se volvió enemigo de Guzmán Loera y peleó la plaza con Orso Iván Gastélum Cruz, El Cholo Iván, el mismo que cayó junto con El Chapo en Los Mochis en 2016. Fue una guerra sin ganador.

Cuando Ismael El Mayo Zambada fue llevado a Estados Unidos en julio de 2024, el Cártel de Sinaloa se partió en dos y eso es lo que ha generado una violencia desmedida en Sinaloa.

De un lado, La Mayiza o Los Mayos, que encabeza Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco, hijo de El Mayo. Del otro, Los Chapitos, con Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar al frente que, de acuerdo con especialistas, buscaron el respaldo del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El Chapo Isidro, viejo enemigo de Guzmán Loera, eligió a Los Mayos. En mayo de 2025 se reportó su alianza con La Mayiza para sacar a Los Chapitos de sus territorios. La propia Secretaría de la Defensa lo identifica hoy como aliado de Los Mayos.

Hace un par de meses circularon en Mazatlán volantes que le decían a la población que estaban limpiando el estado de la violencia y que acabarían con Los Chapitos. Firmaban: “Atentamente, Los Mayos”.

Paradójicamente, es la guerra de ese mismo grupo con sus rivales la que tiene a Sinaloa en una violencia nunca vista. Desde el 9 de septiembre de 2024 se contabilizan más de tres mil 700 homicidios dolosos. Octubre cerró con 191 asesinatos, la cifra mensual más alta de 2026. Quien no tiene nada que ver con esto ya no quiere salir: sabe que puede quedar atrapado en un enfrentamiento.

Desde hace tiempo, la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con el Gabinete de Seguridad, tenía como objetivo primordial esta captura, misma que estuvo a cargo de Fuerzas Especiales del Ejército.

Los aliados de Chapo Isidro respondieron atacando a las tropas para impedir la detención. El saldo oficial: cuatro militares muertos, siete agresores abatidos y ocho detenidos. Los cuatro militares que murieron eran soldados de infantería que iban a reforzar la seguridad en Guasave cuando la organización salió a defender a su jefe.

Son los héroes de esta historia. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lo dijo así: “Su valentía y heroísmo merecen el reconocimiento de todo México”. En Jesús María, en 2023, fueron 10. Detrás de cada captura hay soldados que no regresan a casa. El director de la DEA, Terrance Cole, también envió sus condolencias a las familias de los soldados mexicanos.

Para las 5:20 de la mañana del sábado, Meza Flores ya estaba en la Ciudad de México, ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Lo de Guasave nos recuerda dos hechos recientes: el 17 de octubre de 2019, en el llamado Culiacanazo, el Ejército detuvo a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. El Cártel de Sinaloa tomó la ciudad y el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó soltarlo. El 5 de enero de 2023, en Jesús María, Ovidio fue detenido otra vez. La reacción fue igual de violenta: bloqueos, vehículos quemados, disparos contra aeronaves en el aeropuerto de Culiacán. Murieron 10 militares y 19 delincuentes.

El operativo lo ejecutaron fuerzas mexicanas, pero no sólo con información mexicana. El Comando Norte de Estados Unidos confirmó que su Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Anticárteles, la JIATF-CC, apoyó la identificación y localización de Meza Flores. Es el mismo esquema que se usó el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, cuando Fuerzas Especiales del Ejército abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Entonces, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, explicó que la zona se ubicó con inteligencia militar y con “otros datos” aportados por Estados Unidos. La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la relación con el Comando Norte “se ha fortalecido mucho”. Lo cierto es que cuando estas detenciones suceden siempre hay coincidencias.

El Chapo Isidro cayó dos días después de que la Presidenta Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieran en Shenzhen, China, durante la cumbre APEC. Tras el encuentro, Trump repitió uno de sus reclamos de siempre: que México está controlado por los cárteles.

El 12 de julio de 2022, López Obrador se reunió con el entonces presidente Joe Biden en la Casa Blanca; tres días después, la Marina detuvo a Rafael Caro Quintero en Choix, Sinaloa.

Ovidio fue detenido en Jesús María cuatro días antes de que Biden llegara a México para la Cumbre de Líderes de América del Norte.

Y el 27 de febrero de 2025, mientras una delegación del Gobierno de Sheinbaum negociaba en Washington para frenar los aranceles, México envió a 29 capos a Estados Unidos, Caro Quintero entre ellos.

Sheinbaum y Trump volverán a verse a mediados de diciembre, en el G20 de Miami. Habrá que ver qué golpe llega por esas fechas.

Un Black Hawk en Valle de Bravo. Este mismo fin de semana, otra imagen llamó la atención. El sábado 21 de noviembre, un helicóptero Black Hawk sobrevoló el centro y la periferia de Valle de Bravo, en el Estado de México, mientras en tierra había patrullajes y filtros de revisión de autos y motocicletas.

Las versiones oficiales no coinciden. La Secretaría de Seguridad del Estado de México se limitó a decir que se trata de los despliegues que mantiene en la zona sur de la entidad.

Por otra parte, se reportó que el operativo de la Secretaría de Marina formaba parte del ensayo de la ceremonia por el Día de la Armada, que se conmemora este lunes 23 de noviembre.

Lo cierto es que Valle de Bravo es una zona de operación de La Familia Michoacana, y apenas el viernes autoridades de Estados Unidos dieron a conocer una acusación federal contra 21 presuntos integrantes y colaboradores de La Nueva Familia Michoacana.

No es un dato menor. El año pasado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló que el gobierno pidió a Estados Unidos que un dron vigilara Valle de Bravo, uno de los bastiones de extorsión de ese grupo.

Habrá que ver si el Black Hawk era ensayo o un aviso.