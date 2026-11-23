Dicen que al senador morenista Gerardo Fernández Noroña le está faltando ser más consecuente con su esencia. Asiduo hasta hace poco a frontalizar con quien se le parara enfrente, ahora resulta que ha entrado en una espiral de denuncias en las que él mismo se pinta como víctima. Este fin de semana acusó que un grupo lo agredió física y verbalmente en el Centro Histórico de Oaxaca. Aunque en cuestiones de violencia su reclamo pudiera ser legítimo, no sobra recordar, nos dicen, que el legislador ha respondido con poca tolerancia a quienes lo interpelan. En septiembre, por ejemplo, tras un intercambio de insultos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, anunció que empezaría a grabar a quienes lo increparan. Opinan muchos que las diferencias políticas jamás justifican una agresión, pero el respeto que hoy pide el senador no era precisamente lo que daba cuando le tocaba escuchar una crítica. ¿O sí?

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