Dicen que la Federación Mexicana de Futbol, que lleva Mikel Arriola, se vio otra vez muy quedabién al ratificar su respaldo a Gianni Infantino para que siga al frente de la FIFA hasta 2031. Se nos recuerda que este espaldarazo no puede verse sin considerar las polémicas que surgieron alrededor del dirigente deportivo tras el fallido plan de abrir la FIFA al capital privado, lo que incluía al mismísimo Mundial. Esto le valió que las federaciones de Francia, Inglaterra e Italia le retiraran su apoyo. Tampoco puede ignorarse, nos remarcan, las críticas que se llevó Infantino en la Copa 2026 por suspender una sanción al delantero estadounidense Balogun luego de que el presidente Donald Trump comentara haberlo solicitado. Y resulta que mientras el francés Philippe Diallo ya se apuntó para disputarle el cargo, el anticipado respaldo mexicano llega en vísperas del congreso que definirá la sede del Mundial femenil 2031, al que nuestro país aspira. ¿Qué tal?

TE RECOMENDAMOS: Día Mundial del Transporte Sostenible Movilidad limpia avanza con inversión rutas y eficiencia