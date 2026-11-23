Las diferencias regionales de mortalidad por enfermedades crónicas alcanzaron niveles superiores al doble entre entidades del país durante 2025. Mientras Tabasco encabezó las tasas de defunciones por diabetes, Chihuahua registró el indicador más alto por cáncer y Sonora ocupó el primer lugar en padecimientos del corazón, según lo revela el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el informe de Estadísticas de Defunciones Registradas 2025, la diabetes presentó sus mayores tasas en Tabasco, Puebla y Veracruz, mientras que Chihuahua, Sonora y Baja California Sur encabezaron la mortalidad por tumores malignos. En las enfermedades cardiacas destacaron Sonora, Chihuahua y Tamaulipas. Tabasco registró 120.7 defunciones por diabetes por cada 100 mil habitantes, una tasa dos veces y media superior a la de Baja California Sur, que presentó el indicador más bajo del país, con 47.5. Puebla ocupó la segunda posición, con 114.2, seguido de Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Una investigación de Claudio Dávila, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), y Emerson Baptista, de El Colegio de México, identificó diferencias territoriales en la mortalidad por diabetes tipo 2 y su relación con las condiciones socioeconómicas. El estudio encontró relación entre el riesgo de morir por este padecimiento y factores como bajo nivel educativo, falta de acceso a servicios de salud, deficiencias alimentarias y marginación. Los investigadores identificaron zonas de mayor mortalidad en el centro del país y la península de Yucatán.

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En un análisis publicado en abril de 2026, los especialistas Ana Basto y Tonatiuh Barrientos señalaron que “el mayor desafío es lograr un control efectivo en todas las regiones del país” al identificar diferencias en la detección, atención médica y seguimiento de pacientes, entre entidades con niveles similares de prevalencia.

En contraste con el comportamiento de la diabetes, las enfermedades del corazón alcanzaron algunos de sus indicadores más altos en la frontera norte. Sonora encabezó la clasificación nacional, con 165.5 defunciones por cada 100 mil habitantes; Chihuahua quedó prácticamente al mismo nivel y Tamaulipas con 159.2.

Los padecimientos cardiacos provocaron cuatro mil 707 muertes entre residentes de Sonora y cinco mil 800 en Chihuahua. En Tamaulipas cobraron la vida de cinco mil 593 personas, mientras que Guerrero presentó la menor tasa estandarizada del país, con 102.2, una diferencia de más de 60 fallecimientos por cada 100 mil habitantes respecto del primer lugar.

Este panorama coincide con otras diferencias regionales que especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) documentaron en materia de hipertensión arterial. Ismael Campos y colaboradores analizaron información de casi 35 mil personas y encontraron que Sonora presentó la mayor prevalencia de presión arterial alta, con 40.6 por ciento de sus adultos, frente a un promedio nacional de 29.1.

Mortandad en México ı Foto: Especial

La investigación también identificó mayores dificultades para controlar la presión arterial entre pacientes de los estados del norte. El cáncer mostró otra concentración territorial. Chihuahua registró la tasa estandarizada más alta de mortalidad por tumores malignos, con 88.1 defunciones por cada 100 mil habitantes, seguido de Sonora, con 86.5, y Baja California Sur, con 81.8.

En el extremo contrario, Campeche presentó 42.7 fallecimientos por cada 100 mil personas, menos de la mitad del nivel de Chihuahua. Guerrero reportó 53.6 y Coahuila, 59.1, mientras que los estado de Oaxaca y Tabasco alcanzaron 69.9 y 70.3 fallecimientos, respectivamente.