La Ciudad de México tendrá una jornada con distintas movilizaciones sociales este sábado 28 de noviembre de 2026, por lo que automovilistas, usuarios del transporte público y habitantes de varias alcaldías deberán tomar precauciones ante posibles afectaciones viales.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones, las actividades comenzarán desde las 07:00 horas y se extenderán hasta la tarde y noche, con concentraciones, rodadas y recorridos en puntos de las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza.

Entre las vialidades contempladas se encuentran Fray Servando Teresa de Mier, Avenida Juárez, Avenida Insurgentes, Avenida Miguel Ángel de Quevedo y los alrededores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

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Por ello, se recomienda anticipar los traslados, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes de tránsito para evitar contratiempos durante el día.

Las primeras actividades están programadas a partir de las 07:00 horas, cuando se realizarán concentraciones y rodadas en distintos puntos de la capital. La alcaldía Cuauhtémoc tendrá varias actividades, principalmente en la zona centro, mientras que otras movilizaciones se desplazarán hacia el sur y poniente de la ciudad.

Alcaldía Cuauhtémoc

07:00 horas: Concentración-rodada en Fray Servando Teresa de Mier, colonia Centro. Rumbo al Segundo Dinamo, Camino a Los Dinamos, colonia La Carbonera, alcaldía Magdalena Contreras.

12:00 horas: Concentración en avenida Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, colonia Centro.

16:00 horas: Concentración en avenida Juárez, colonia Centro, a la altura del Palacio de Bellas Artes.

18:00 horas: Concentración-rodada en avenida México, colonia Hipódromo. Rumbo a avenida Insurgentes y calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc.

Alcaldía Coyoacán

07:00 horas: Concentración-rodada en avenida Miguel Ángel de Quevedo 287, colonia Romero de Terreros. Rumbo a Ciudad Universitaria.

Alcaldía Álvaro Obregón

07:00 horas: Concentración-rodada en avenida de la Paz A, colonia Chimalistac. Rumbo al Segundo Dinamo, Camino a Los Dinamos, colonia La Carbonera, alcaldía Magdalena Contreras.

Alcaldía Venustiano Carranza

09:00 horas: Concentración en avenida Capitán Carlos León, colonia Peñón de los Baños, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

16:30 horas: Concentración-rodada en Cobre y Cananea, colonia Nicolás Bravo. Rumbo al Estado de México.

Las actividades podrían generar complicaciones en los puntos de reunión y durante los recorridos, por lo que conviene revisar las condiciones de circulación antes de salir.

Las concentraciones previstas en el Centro Histórico podrían ocasionar complicaciones para quienes circulen por avenida Juárez, Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, especialmente durante las actividades programadas al mediodía y por la tarde.

En el poniente y sur de la capital también se contemplan recorridos hacia Los Dinamos, en Magdalena Contreras, así como actividades en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Estos desplazamientos podrían modificar temporalmente la circulación en avenidas utilizadas para conectar distintas zonas de la ciudad.

#ReporteVial | Te compartimos las movilizaciones y concentraciones programadas para este sábado 28 de noviembre. #CiudadSegura pic.twitter.com/a6yubKMEfH — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 28, 2026

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