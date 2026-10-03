Bloquean la autopista México-Cuernavaca por adolescente desaparecida en Topilejo

Bloqueo en la autopista México-Cuernavaca, el 3 de octubre de 2026.

Familiares de Estefany, adolescente de 16 años reportada como desaparecida, mantienen este sábado un bloqueo en la autopista México-Cuernavaca, a la altura de San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

Desde alrededor de las 15:30 horas, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) reportó afectaciones a la circulación en las inmediaciones del kilómetro 31 con dirección a Cuernavaca.

Ante el bloqueo, recomendó a usuarios de la autopista considerar rutas alternas como la carretera libre, a la que es posible incorporase desde Viaducto Tlalpan o por desviaciones previas a la caseta de Tlalpan.

☑️ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoCuernavaca, km 31, dirección Cuernavaca. Se informa a las personas usuarias que continúa el cierre a la circulación por presencia de manifestantes a la altura del Poblado de Topilejo.



➡️ Se desvía la circulación hacia carretera libre desde la Plaza… — CAPUFE (@CAPUFE) October 3, 2026

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Estefany fue vista por última vez el pasado 1 de octubre en San Miguel Topilejo. Al momento de su desaparición, la adolescente vestía una sudadera gris, pantalón de mezclilla azul claro y tenis negros con rosa, de Hello Kitty, con las letras “DC”.

Para aportar información que permita localizar a Estefany, cualquier persona puede comunicarse con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a través del número telefónico 55 5484 0430; además, es posible contactar a Locatel mediante la marcación *0311 o al 55 5658 1111.

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cehr