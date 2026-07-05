Los mejores MEMES por el partido México-Inglaterra y su triste resultado

El partido México-Inglaterra terminó de manera dramática y desató muchas emociones en la afición mexicana. Desde comentarios de cómo pudo haber mejorado la Selección Mexicana, hasta memes para el trago amargo de la pérdida de El Tri.

El público mexicano no se quedó fuera de las bromas incluso por la tristeza de quienes se ilusionaron por el posible triunfo de México que al final, no ocurrió.

Muchos mantenían la esperanza hasta los últimos momentos.

Y se recordó con humor los momentos más sorprendentes del partido.

*Corner para México*



Santi Gimenez al costado de la cancha:pic.twitter.com/YMlB6blYMZ — Fran (@frabigol) July 6, 2026

Y hay otros que simplemente, desean venganza.

PIERDE MEXICO Y NOS VAMOS TODOS hsptm pic.twitter.com/0YupBPb5HL — Yami (@bbcitayms) June 30, 2026

Otros reconocen que al menos partió el mismo día que Brasil, uno de los grandes referentes del fútbol internacional.

Brasil y Mexico hoy. pic.twitter.com/eiZXM7aI3Y — Chucho Calderón (@LZCOficial) July 6, 2026

No faltaban quienes recordaron las acusaciones de Ecuador sobre las supuestas amenazas que según enfrentaron por parte de cárteles de la droga.

Cartels on the streets of Mexico after their team was knocked out of the World Cup. pic.twitter.com/TEURI7SWLl — Troll Football (@TrollFootball) July 6, 2026

Muchos se despiden de esta atapa tan extraña de su vida...

hasta aqui llego mi era fifa, nos vemos en 4 años pic.twitter.com/yvZozrLit1 — beck (@cardgani) July 6, 2026

Al menos, el público siente que la Selección Mexicana quizás no lo dio todo en esta ocasión.

La selección de México en este momento: pic.twitter.com/XCtiRALBzY — El Guarromántico (@Guarromantico_) July 6, 2026

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