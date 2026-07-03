¿Quién es Thomas Tuchel, director técnico de Inglaterra? | PERFIL

Conoce a Thomas Tuchel, director técnico de la selección de Inglaterra.

El Mundial está más intenso que nunca en su edición 2026, pues 48 equipos de los cinco continentes se enfrentan con un solo propósito: levantar el trofeo el 19 de julio en Nueva York. Algunas selecciones buscan agregar una copa más a su lista. Otras, como Inglaterra, buscan romper una sequía de décadas.

Inglaterra inventó el fútbol moderno y, pese a ello, su Selección solo ha ganado un Mundial en la historia, que fue el que se jugó en su territorio, en 1966.

La Selección de Inglaterra compite en el Mundial 2026. ı Foto: Reuters

Ante ello, la selección de los Three Lions llegó a México - Estados Unidos - Canadá con un objetivo claro: romper la sequía de 60 años y levantar el trofeo nuevamente. El nombre clave detrás de todo esto es el de su director técnico, el alemán Thomas Tuchel.

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¿Quién es Thomas Tuchel? Trayectoria y equipos clave

Thomas Tuchel, nacido en Krumbach, Alemania, el 29 de agosto de 1973, es reconocido por haber sido director técnico de varios equipos en las ligas de clubes más competitivas de Europa.

Thomas Tuchel, director técnico de la selección de Inglaterra. ı Foto: Reuters

Antes de convertirse en DT, Tuchel hizo una modesta carrera como futbolista en las ligas inferiores de Alemania, particularmente en los equipos Stuttgarter Kickers y SSV Ulm 1846. No obstante, se retiró prematuramente del juego por una lesión.

Fue mientras estudiaba la licenciatura en Administración de Empresas que comenzó a dar sus primeros pasos como entrenador en las categorías inferiores del Stuttgart.

Thomas Tuchel con sus seleccionados, durante un juego en el Mundial 2026. ı Foto: Reuters

Así, con constancia, resultados y paciencia, llegó a ser director técnico de prestigiosos equipos europeos como:

Mainz 05 (Alemania) , de 2009 - 2014: Logró una histórica clasificación a la UEFA Europa League

Borussia Dortmund (Alemania) , de 2015 - 2017: Conquistó la Copa de Alemania en 2017

Paris Saint-Germain (Francia) , de 2018 a 2020: Ganó dos títulos de la Ligue 1, múltiples copas locales y llevó al club a su primera final de la UEFA Champions League (2020)

Chelsea FC (Inglaterra) , de 2021 a 2022: Ganó la UEFA Champions League 2021, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes

Bayern Múnich (Alemania), de 2023 a 2024: Conquistó la Bundesliga 2022-23

Thomas Tuchel en la Selección de Inglaterra durante el Mundial 2026

Thomas Tuchel fue nombrado como director técnico de la Selección de Inglaterra en octubre de 2024, pero comenzó a ejercer funciones el 1 de enero de 2025, de cara al proceso del Mundial. Es el primer trabajo de su vida al frente de una selección nacional.

Thomas Tuchel con sus seleccionados, durante un juego en el Mundial 2026. ı Foto: Reuters

Originalmente firmó un acuerdo por 18 meses. No obstante, en febrero de 2026 extendió su contrato por dos años más, asegurando su permanencia en el banquillo de los Three Lions hasta la UEFA EURO 2028.

No obstante, la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) ha dejado claro que el contrato podría rescindirse ante un “bajo rendimiento” general en el torneo actual.

A pesar de ello, la selección de los Three Lions ha dado resultados favorables en el Mundial 2026, con un triunfo 4 - 2 sobre Croacia, un empate a ceros con Ghana, un triunfo 2 - 0 sobre Panamá y una victoria 2 - 1 sobre la República Democrática del Congo que le aseguró su pase a octavos de final, donde enfrentará a la Selección Mexicana.

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