Pumas no puede con Querétaro y sigue sin ganar como local en el Apertura 2026

Pumas igualó 0-0 contra Querétaro en Ciudad Universitaria en el regreso de ambos clubes a la Liga MX tras su fracaso en la Leagues Cup. Los del Pedregal siguen sin ganar como locales en lo que va del Apertura 2026, pues en la Jornada 1 cayeron ante el Pachuca (0-3).

El uruguayo Santiago Homenchenko tuvo la primera oportunidad del encuentro con un disparo de zurda desde más de 30 metros fuera del área al minuto 10. Los auriazules respondieron al 17’, también con un zurdazo, éste del panameño Adalberto Carrasquilla.

¿El que perdona pierde?



Querétaro deja ir esta gran oportunidad de abrir el marcador. pic.twitter.com/kXYKJIWhFd — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 16, 2026

Inmediatamente después, el paraguayo Robert Morales perdonó al volar un disparo de derecha en el centro del área.

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Otras de las oportunidades desaprovechadas por parte de Pumas fueron de Uriel Antuna, quien probó fortuna con disparos de derecha, uno de ellos fuera del área y en el otro el balón rozó el poste derecho de la cabaña defendida por Guillermo Allison.

Las alarmas se encendieron en la compensación del segundo tiempo, cuando Guillermo Allison se llevó puesto a Guillermo ‘Memote’ Martínez al salir a cortar un centro al área, pero el hecho no pasó a mayores.

Próximos juegos de Pumas y Querétaro en Liga MX

El Querétaro volverá a las canchas el próximo sábado 22 de agosto, cuando en el Estadio Corregidora sea local ante el Toluca en actividad de la Jornada 5 del Apertura 2026.

Un día después, el domingo 23, los Pumas serán locales de nueva cuenta en la cancha del Olímpico Universitario, donde medirán fuerzas ante los Rayos del Necaxa.

EVG