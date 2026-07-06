Maná deja frío el medio tiempo del México-Inglaterra

LA AGRUPACIÓN, ayer en el Estadio Azteca de la capital del país.

Con el marcador 2-1 a favor de Inglaterra sobre México, el partido hizo una pausa para dar paso al espectáculo de medio tiempo con Maná, el cual condujeron Jaime Camil y Saúl Canelo Álvarez. Ambos aprovecharon el momento para agradecer a los aficionados que siguieron el encuentro desde territorio mexicano y lanzar un mensaje de orgullo nacional.

“Ha sido un placer tener a tantos aficionados del mundo y darles una cálida estancia, para que vean que en México somos unos chingones”, expresó el campeón tapatío antes de presentar a Maná, una de las bandas más representativas del rock en español, cuya participación generó expectativa entre los asistentes.

El Dato: La banda mexicana Maná ofrecerá dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, el 16 y 17 de diciembre, como parte de su gira Vivir sin Aire Tour.

Sin embargo, el resultado estuvo lejos de lo esperado. El grupo apareció sobre un pequeño escenario improvisado en uno de los costados de la cancha, donde desde los primeros minutos se hicieron evidentes las fallas de audio que afectaron el desarrollo del espectáculo.

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Con trajes negros y sus instrumentos, la banda interpretó una versión más ro-ckera de “El Rey”, el clásico de José Alfredo Jiménez e inmortalizado por Vicente Fernández, pero las desafinaciones y los problemas técnicos terminaron por opacar la actuación. Aunque Fher Olvera y compañía intentaron conectar con el público, la respuesta fue tibia y el ambiente nunca terminó de encenderse.

170 mil personas reunió la agrupación en La Minerva

El espectáculo transcurrió sin momentos memorables ni una producción que estuviera a la altura de un evento de esta magnitud. La presentación concluyó entre aplausos discretos y sin provocar el impacto que solía esperarse, dejando la sensación de una oportunidad desaprovechada para una de las bandas más emblemáticas de México.

“NINGÚN ‘HELLO’”. La célebre frase de los memes: “Ningún ‘afternoon’, ni ningún ‘hello’. Ninguno. Aquí tú hablas español”, ayer se hizo canon, pues diversas empresas se sumaron al llamado para expresarse sólo en nuestra lengua para apoyar a la Selección Mexicana que ayer se enfrentó contra Inglaterra.

Belinda y Danna desearon el triunfo de la Selección Nacional. ı Foto: Especial

No solamente se sumaron empresas, sino también los grandes estudios de cine, la cuenta de Paramount Pictures México expresó: “En Paramontañas nos unimos al operativo ‘No inglés’ en apoyo a nuestra Selección”. Mientras que Warner Pictures en su cuenta oficial del país pidió que le llamaran “Las películas de los hermanos Guarner o La Guarner”.

También se subió a la tendencia Ti-cketmaster, quien se hizo llamar “el maestro de los boletos”. Sin embargo, la respuesta de los internautas no fue la esperada, pues algunos usuarios le reclamaron dar precios inflados.

CAMILA CABELLO también expresó su apoyo antes del partido. ı Foto: Especial

El apoyo a la Selección Mexicana resonó en las redes sociales de los artistas y la ilusión fue parte de una jornada en la que finalmente los jugadores fueron derrotados 3-2, a favor de Inglaterra.

Belinda subió una foto de su participación en la inauguración del Mundial con la frase que ella viralizó: “México, a que sí”. La artista, además, apareció en un video con Danna, ambas luciendo la playera verde y diciendo: “¿Y si sí? A que sí ganamos”.

LUPITA NYONG’O y Tom Holland echaron porras a su país. ı Foto: Especial

Mientras que Camila Cabello lució un vestido inspirado en la playera de los jugadores, la cual acompañó con un “Vamos México”.

Por su parte, Los Tigres del Norte subieron un emotivo video en el que aparecían sus instrumentos y playeras de la Selección Nacional. En este hablaron del legado sonoro que tiene nuestro país. “Hay emociones que se sienten desde la primera nota, nuestra música cruza fronteras”, fue parte del mensaje.

LA CANTANTE Becky G también se puso la playera verde. ı Foto: Especial

La actriz de origen mexicano Lupita Nyong’o protagonizó un video con Tom Holland, ella, con el jersey de nuestro país, y él con el de Inglaterra.

Del lado de la música clásica, la directora de orquesta Alondra de la Parra expresó: “México nunca deja de creer… ¡Vamos, México!”.

Con la derrota, el apoyo a la Selección continuó, León Larregui, líder de Zoé, escribió: “Ya está, bien jugado México. Bien peleado. Mientras que el músico australiano-estadounidense, Flea, lanzó un contundente: “México, I Love You.

Para echarle sal a la herida, tras unos días de mensajes con la afición mexicana, Liam Gallagher, líder de Oasis, escribió: “I’m rarely wrong”, en referencia a su pronóstico previo al partido.