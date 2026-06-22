Pablo Lemus anuncia instalación de pantallas para el Mundial 2026 y serenata en La Minerva

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció la instalación de pantallas especiales en la glorieta de La Minerva, en Guadalajara, con el objetivo de transmitir diversos partidos de fútbol correspondientes al Mundial 2026.

Esta medida busca incrementar la participación ciudadana y mantener el ambiente festivo en la entidad durante el desarrollo de la justa deportiva internacional.

“Para seguir incrementando la fiebre futbolística de este mundial, hemos decidido llevar pantallas para presenciar los partidos de fútbol en uno de los lugares más emblemáticos de Jalisco que es La Minerva”, dijo el gobernador en un video publicado en las redes sociales.

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De acuerdo con lo expresado por el mandatario estatal, este proyecto se concibe bajo el concepto del "Mundial al estilo Jalisco“, posicionando a la región como una sede destacada para el seguimiento de la competencia.

Las transmisiones se realizarán directamente en este espacio público emblemático, permitiendo el acceso a los ciudadanos interesados en el balompié.

Calendario de partidos en la Minerva

Pablo Lemus definió la agenda de compromisos deportivos que se proyectarán en las estructuras instaladas en el monumento tapatío. El esquema contempla partidos de selecciones internacionales y el partido de la escuadra mexicana programados para finales del mes de junio.

El primer encuentro programado en las pantallas se llevará a cabo el martes 23 de junio, fecha en la que se transmitirá el partido entre las selecciones de Colombia y la República del Congo.

Posteriormente, el miércoles 24 de junio, se proyectará el juego de la Selección Mexicana contra su similar de Chequia.

Finalmente, las actividades de transmisión en la glorieta concluirán el viernes 26 de junio con el partido de España contra Uruguay. Las autoridades locales prevén que estas proyecciones reúnan a los aficionados en un entorno seguro y ordenado.

Festejos de la Selección Mexicana y eventos complementarios

El gobernador de Jalisco detalló que las pantallas especiales en La Minerva operarán de forma adicional a los espacios de reunión denominados Fan Fest . Estas zonas de entretenimiento ya se encuentran activas y operando de manera regular tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara como en el municipio portuario de Puerto Vallarta.

El gobernador Lemus señaló que la ubicación de las pantallas permitirá a los asistentes observar los encuentros y, particularmente el miércoles, celebrar un posible triunfo de la selección mexicana a solo unos pasos del monumento. La infraestructura busca centralizar las celebraciones en un punto de alta relevancia para la comunidad.

A la par de la agenda deportiva del Mundial, el gobierno de Jalisco confirmó la realización de actividades culturales y musicales en la misma sede. Para el jueves 25 de junio, se tiene programada la presentación musical del cantante Alejandro Fernández, evento descrito como la serenata más grande en el estado.

“Esto es adicional a todos los fan fest que ya operan en la zona metropolitana de Guadalajara y en Puerto Vallarta y también recordarles que el próximo jueves, el próximo jueves los esperamos al concierto de Alejandro Fernández, es decir, martes, miércoles y viernes los partidos, el jueves el concierto del Potri y todo al estilo Jalisco”, concluyó el mandatario estatal

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JVR