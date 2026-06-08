Pablo Lemus presenta bicicletas eléctricas de Mi Bici para el Área Metropolitana de Guadalajara

El gobierno de Jalisco, a través de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM), del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), anunció la expansión del sistema MiBici con la incorporación de 100 estaciones y mil bicicletas, ambas de operación eléctrica.

La expansión representa la transformación más importante en la historia del sistema, que actualmente cuenta con 370 estaciones, 4 mil 79 bicicletas y más de 16 mil personas usuarias activas, quienes han realizado más de 37 millones de viajes desde el inicio de operaciones.

Además, se impulsa la evolución de MiBici hacia un sistema integral de movilidad con la implementación de MiBici+, MiBici Kids y el Pasaporte Cultural.

Gobernador Pablo Lemus encabeza entrega de 1000 bicicleta eléctricas de Mi Bici. ı Foto: Cortesía

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, presentó las nuevas unidades eléctricas, con sus respectivas estaciones, que se adhieren a MiBici con el objetivo de impulsar la movilidad sustentable, más eficiente y a la altura de los mejores sistemas de bici pública del mundo.

También anunció que se presentó una iniciativa, ante el Congreso del Estado, para quitar el cobro de 10 pesos por el desanclaje de bicicletas eléctricas; lo anterior para usuarios que cuenten con suscripción anual.

“Tener mil bicis eléctricas de última generación ayuda muchísimo en la movilidad de las y los ciclistas del Área Metropolitana de Guadalajara, de nuestros próximos visitantes del Mundial”, afirmó el gobernador.

Destacó los resultados a los compromisos del gobierno de Jalisco con la ciudadanía, como el nuevo sistema de electromovilidad Línea 5 Macro Aeropuerto, las obras para modernización de la carretera a Chapala y el patio para operación de vehículos de plataforma, a menos de un kilómetro de la terminal aérea local.

“Seguir fomentando la movilidad no motorizada, principalmente a través de la peatonalización y a través de las bicicletas, es una maravilla. Cualquier ciudad del mundo se siente orgullosa de ello” Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco



Gobernador Pablo Lemus encabeza entrega de 1000 bicicleta eléctricas de Mi Bici. ı Foto: Cortesía

Karina Hermosillo Ramírez, coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio, dijo que la expansión de MiBici se articula a la visión del gobierno de Jalisco para resolver los retos en movilidad.

Además de impulsar sistemas de transporte sustentables, señaló, de dar soluciones a las necesidades ante las grandes ciudades o en expansión.

“Movernos implica apropiarnos de la ciudad, y eso es lo que nosotros tenemos en mente cuando estamos hablando de fortalecer o incrementar un sistema de movilidad. No únicamente pensamos en bicicletas o en estaciones, estamos pensando más allá” Karina Hermosillo, coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio



Cabe destacar que el impulso a la movilidad integral llega al sistema con la implementación del programa piloto MiBici+, que iniciará en Tlajomulco y que es financiado por la Unión Europea (UE), a través de la cooperación internacional que mantiene con el IMEPLAN, con 34 bicicletas eléctricas que serán operadas por la AMIM.

El programa está en fase de pilotaje en Tlajomulco de Zúñiga y consiste en la renta de bicicletas sin anclaje por larga duración, que acercará soluciones de movilidad a municipios con menor cobertura, para fortalecer la conectividad y promover una ciudad más equitativa, accesible e incluyente mediante un modelo centrado en la movilidad de ciudades.

Las unidades se prestarán de uno a seis meses, son bicis eléctricas, con sillas portainfantes, espacio para carga y autonomía de 55 kilómetros.

Gobernador Pablo Lemus encabeza entrega de 1000 bicicleta eléctricas de Mi Bici. ı Foto: Cortesía

La directora del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN), Patricia Martínez Barba, indicó que Jalisco es líder en transportes sustentables y es ejemplo nacional con su sistema de bicicleta pública.

Recordó que durante más de diez años se ha trabajado en la proyección del uso de la bicicleta pública, para que cada vez se sumen más personas en el uso de los transportes sustentables.

“Hoy venimos a presentar MiBici+. Este es un programa piloto que busca acercar la movilidad sostenible a territorios que durante años nos han pedido estas alternativas que son distintas al automóvil y sobre todo distintas a la motocicleta , que cada vez crece y crece más el uso de la moto”, dijo Martínez Barba.

También se presentaron nuevas iniciativas que amplían el alcance de MiBici como un sistema integral, entre las que destaca MiBici Kids.

Se trata de un programa de préstamo gratuito de bicicletas para niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 15 años, que busca fomentar el uso de la bicicleta y la apropiación del espacio público desde edades tempranas.

El programa operará los domingos de 9:00 a 13:00 horas en la Vía RecreActiva, con excepción del último domingo de cada mes.

Antonio Martín del Campo, Administrador de la Agencia de Infraestructura para la Movilidad (AMIM), indicó que la nueva etapa del sistema MiBici, con unidades y estaciones eléctricas, se alinea a tres conceptos que fortalecen la importancia de la sustentabilidad en la movilidad.

“La bicicleta gana tiempo, salud, espacio e incluso algunos centavos, pero cuando muchas personas lo hacen, gana toda la ciudad, todo el estado e incluso el planeta”, dijo Martín del Campo.

Gobernador Pablo Lemus encabeza entrega de 1000 bicicleta eléctricas de Mi Bici. ı Foto: Cortesía

También comentó que el modelo de Mi Bici es innovador para México y para el Área Metropolitana de Guadalajara, y también un modelo muy poco común, pero que comienza a ser tendencia internacional.

Gerardo Quirino Velázquez Chávez, presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, agradeció al gobernador Pablo Lemus, y la titular de IMEPLAN, Patricia Martínez, por impulsar proyectos de movilidad sustentable en el municipio.

“Una vez más, agradecer a nombre de las y los ciudadanos del sur de la ciudad, de Tlajomulco, por llevar este tema para seguir ampliando las posibilidades que tengan las y los ciudadanos en alternativas para moverse” Gerardo Quirino Velázquez Chávez, alcalde de Tlajomulco



Verónica Delgadillo García, presidenta municipal de Guadalajara, reconoció al gobernador Pablo Lemus por continuar fortaleciendo la movilidad no motorizada como una opción rentable, segura y eficiente, pero que además, contribuye a reducir la huella de carbono.

“Este tipo de acciones nos siguen ayudando a construir esperanza en un futuro. Un futuro que se vive bien en el presente, pero que es responsable en las acciones que toma el día de hoy para que el día de mañana todos podamos disfrutar de una mejor ciudad”, señaló.

La incorporación de bicicletas eléctricas, la expansión territorial del sistema y el desarrollo de nuevos programas consolidan a MiBici como una herramienta clave para ampliar las opciones de movilidad en el Área Metropolitana de Guadalajara.

cehr