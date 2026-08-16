Asaltan a pasajeros de autobús ADO en autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque

Un grupo de personas armadas asaltó a los pasajeros de un autobús de la empresa ADO, tras interceptarlo sobre la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, al sur del estado de Veracruz.

De acuerdo con medios locales, el atraco ocurrió durante la madrugada del sábado 15 de agosto la altura del panteón de la localidad de Mapachapa, municipio de Minatitlán.

Aunque no existe un reporte oficial, la prensa veracruzana reportó que los delincuentes habrían cerrado el paso al autobús y obligado al conductor a desviarse de la carretera hasta detenerse en un terreno aislado, donde consumaron el robo.

Al respecto, Notiver reportó que a bordo de la unidad viajaban hasta 30 personas, a quienes los ladrones habrían despojado de dinero, teléfonos celulares y otras pertenencias.

Por separado, al citar “fuentes oficiales”, XEVT informó que tanto el operador como los pasajeros resultaron ilesos, aunque algunos presentaron crisis nerviosa.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y una ambulancia de los Servicios de Salud de Veracruz.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido información oficial relacionada con el atraco y tampoco han informado sobre la detención de posibles responsables.

El asalto ocurre días después de que un operador de tráiler perdió la vida tras un presunto intento de asalto en la carretera Nuevo Teapa-Cosoleacaque.

Ocurrió el pasado 11 de agosto, después de que el operador, identificado como Eduardo, logró pedir ayuda en el municipio de Ixhuatlán del Sureste, pero se desvaneció y murió antes de recibir atención médica por las heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

El presidente nacional de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), David Estévez Gamboa, confirmó que el operador pertenecía a la agrupación.

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cehr