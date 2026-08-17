Avanza 71% la obra de la Línea 3 del Mexicable

La línea 3 del Mexicable registra un avance de 71.4 por ciento y se prevé que la obra quede concluida a finales de este año, informó la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, quien puntualizó que el nuevo sistema de transporte reducirá hasta 30 minutos los tiempos de traslado y tendrá capacidad para atender a más de 40 mil usuarios al día.

Durante los trabajos de supervisión de la obra que conecta el Mexipuerto Cuatro Caminos con las zonas altas de Naucalpan, la mandataria estatal señaló que la construcción de la nueva línea es uno de los principales proyectos de movilidad de su Gobierno y detalló que como parte de los trabajos, ya fueron instaladas 47 de las 62 torres metálicas que sostendrán el sistema de cableado del sistema de transporte, que además, contará con 278 cabinas.

El Tip: La Línea 3 del Mexicable cuenta con 9.5 km y contempla 62 torres metálicas, 47 de ellas ya instaladas.

La línea contará con 11 estaciones: Mexipuerto Cuatro Caminos, Alce Blanco, Lázaro Cárdenas, El Molinito, San Antonio Zomeyucan, Centenario, La Tolva, Parque La Hormiga, Izcalli Chamapa, Benito Juárez y Lomas del Cadete, que beneficiarán a más de 700 mil habitantes de estas zonas, quienes aumentarán sus opciones de traslado al reducir sus tiempos hacia distintos puntos del Valle de México.