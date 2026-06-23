Colombia logra sufrido triunfo ante República Democrática del Congo y clasifica a 16vos de final del Mundial 2026

Colombia es el mejor equipo del Grupo K después de dos jornadas en la fase de grupos del Mundial 2026 tras su victoria frente a República Democrática del Congo en la cancha del Estadio Guadalajara. El equipo de Néstor Lorenzo ha disputado sus primeros dos compromisos en suelo mexicano.

El enfrentamiento entre sudamericanos y africanos fue muy peleado durante los 90 minutos; los dos arqueros realizaron apariciones importantes para mantener el cero, pero Daniel Muñoz apareció como contra Uzbekistán para abrir el tablero, aunque en esta ocasión los colombianos tuvieron que sufrir para poder sumar tres puntos a su cuenta.

EL GOLAZOOO DE DANIEL MUÑOZ 🔥🔥 #ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/6DD7JfA0NG — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 24, 2026

La euforia de la Fiebre Amarilla se desató en el primer tiempo cuando Daniel Muñoz había mandado el balón al fondo de las redes, pero el abanderado marcó un fuera de lugar milimétrico que ahogó el grito de gol en las gradas de los cafeteros.

El juego siguió su marcha y República Democrática del Congo comenzó a preocupar a Colombia, con transiciones a velocidad y contragolpes fue como los africanos buscaban hacerle daño a la cabaña de defendía Camilo Vargas en el Estadio Guadalajara.

El nombre de Lionel Mpasi Nzau quedará grabado por un tiempo en la memoria de los colombianos. El guardameta que reside en el Le Havre de Francia fue un dolor de cabeza durante el encuentro para los pupilos de Néstor Lorenzo. Logró ocho atajadas clave para que no existiera una goleada por parte de los cafeteros.

El gol que encendió el recinto en Zapopan llegó al minuto 76 de juego cuando Juan Fernando Quintero dejó solo dentro del área a Daniel Muñoz, quien intentó definir al segundo poste de Lionel Mpasi Nzau, pero un desvío del defensa africano cambió la trayectoria del balón que terminó colándose en las redes.

A pesar de ir arriba en el tablero, Colombia siguió presionando al rival en busca del segundo tanto. Luis Díaz marcó en dos ocasiones más, pero ambas fueron anuladas por fuera de juego previo, lo que desató el enojo del delantero del Bayern Múnich, que se quedó con las ganas de anotar por segundo partido consecutivo en el Mundial 2026.

Antes del silbatazo final, República Democrática del Congo volvió a tocar la puerta; un disparo desde fuera del área exigió a Camilo Vargas. El portero del Atlas se estiró lo más que pudo para alcanzar a contactar la pelota y mandarla al tiro de esquina, una acción que valió como un gol para los cafeteros.

DCO