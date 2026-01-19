Covid-19 y mejor atención, causas del alza de casos de depresión: IAPA

Un joven de 21 años, sentado en un techo del Metro Pantitlán, en diciembre.

La directora del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA), Amaya Ordorika Imaz, apuntó que el impacto de la pandemia por Covid-19 y un mejoramiento en el diagnóstico de la depresión serían los responsables del incremento de 24 por ciento de los diagnósticos de este trastorno mental en la Ciudad de México entre 2019 y 2025.

El pasado 16 de enero, La Razón informó que durante el año pasado las autoridades médicas reportaron 24 mil 202 capitalinos con depresión, una tasa de 263 casos por cada 100 mil habitantes.

Esta cifra representó 24 por ciento más que en 2019, cuando 19 mil 833 personas (212 por cada 100 mil) padecieron este trastorno, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud (Ssa), analizados por este diario.

El Dato: Para solicitar ayuda al IAPA para la atención de la salud mental es necesario comunicarse al 55-5431-3035 ext. 2502 o 2503 o vía WhatsApp al número 55 7809 5579.

La capital es la entidad federativa con más personas con depresión y ocupa el tercer lugar dentro de las tasas más altas, sólo por debajo de Colima y Nayarit.

Ordorika Imaz, encargada de la salud mental en la ciudad, reconoció este incremento y señaló que es similar al reportado a nivel nacional: 21 por ciento.

“Responde a distintos factores, por un lado está el malestar emocional derivado de la pandemia. Todavía estamos lidiando con ello y esa recuperación durará un periodo significativo de tiempo”, explicó la funcionaria en entrevista.

4 de cada 10 suicidios registrados de 1998 a 2023 fueron de infantes y jóvenes

La directora del IAPA indicó que en 2022 se aprobó una reforma a la Ley General de Salud que dicta que todos los hospitales del país deben contar con capacidad para atender la salud mental.

“Con ello aumentó la detección de casos de depresión. Es positivo, ya que más personas han sido diagnosticadas y reciben un tratamiento”, enfatizó.

Por otro lado, los datos de la Ssa revelan que, mientras que siete de cada 10 personas con depresión en la ciudad son mujeres, ocho de cada 10 capitalinos que cometen suicidio son hombres.

Al respecto, Ordorika Imaz advirtió que este fenómeno se debe a que las mujeres tienen una mayor apertura a buscar ayuda y ser diagnosticadas por depresión, mientras que los hombres no lo hacen por culpa de estigmas de género y sobre la salud mental. Lo cual explicaría por qué representan la mayoría de los suicidios en la capital.

263 casos de depresión por cada 100 mil habitantes se reportaron durante 2025

“La falta de acercamiento a los servicios de salud por el qué dirán, o porque es para locos, débiles o mujeres. Todos estos estigmas hacen que muchas veces los hombres no se acerquen a estos servicios. Las mujeres suelen reportar más que los hombres los síntomas de depresión y demandar un tratamiento”, explicó.

En ese mismo sentido, Ordorika Imaz sugirió que existe un subregistro de los hombres con depresión por estos prejuicios de género.

“Los hombres rara vez se acercan a buscar ayuda. Muchas veces cuando lo hacen, el cuadro de depresión ya es severo. Y el hecho de que las mujeres accedan de manera más temprana a la atención, ayuda a evitar autolesiones o la consumación del suicidio.

“Otro elemento a tomar en cuenta es que los hombres suelen tener mayor capacidad de ejecutar un intento de suicidio. Esto impide intervenir para salvar la vida en estos casos”, dijo.

De acuerdo con los datos oficiales, los varones tienen una prevalencia por formas de suicidio más violentas, como dispararse con un arma de fuego, saltar de lugares elevados o arrojarse a un vehículo en movimiento, como un auto o el Metro. En cambio, las mujeres optan por envenenamiento o el ahorcamiento para arrebatarse la vida.

David Patricio, joven diagnosticado con depresión, consideró la semana pasada a este diario que el machismo es un problema en la sociedad mexicana, pues impide que muchos hombres no busquen ayuda para la atención de su salud mental. Esto, mencionó, puede llevar al suicidio.

“Dado el contexto social en el que nos encontramos, en el que nos enseñan que los hombres no lloran, se aguantan, son machos, pues un hombre solamente comete acciones concisas, o sea, no puede ver como una solución el apoyo mutuo, el tomar terapia, el canalizar ciertas energías, simplemente buscar ayuda”, comentó el profesionista.

En septiembre pasado, este medio informó que la ciudad también sufre una crisis de suicidios, pues en 2024 se duplicaron estos casos respecto a 2018. Pues en ambas fechas se cometieron 531 suicidios y 228 casos, respectivamente.

Según estas cifras, recopiladas a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), nunca se habían registrado tantas personas que se quitaran la vida en la capital desde 1998. Los datos del año pasado aún no son públicos.

“Sí hemos visto un aumento en el suicidio, va de la mano con el tema de salud mental y la depresión. Es una preocupación sentida tanto por la Presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo) como por nuestra Jefa de Gobierno (Clara Brugada Molina).

“Hemos implementado campañas y la estrategia ‘Dale color a tu vida’. Hemos visto además un avance significativo en la tarea de los hospitales generales en implementar servicios de salud mental”, remarcó la titular del IAPA como acciones del Gobierno capitalino ante esta crisis de depresión y suicidios.

En noviembre pasado se lanzó el programa escolar “Ciudad con Salud Emocional. Vida Plena, Corazón Contento”. Éste consiste en la asistencia quincenal de un especialista en salud mental en cada secundaria y bachillerato público de la ciudad. La atención se da a estudiantes, docentes y madres y padres de familia.

Esta estrategia escolar se da, ya que cuatro de cada 10 suicidios registrados de 1998 a 2023 corresponden a niñas, niños y adolescentes.

“También lo hacemos porque intervenir desde una edad temprana puede generar cuidados en la salud mental que duren toda la vida. Cuidamos que los espacios y las estrategias de difusión sean llamativas hacia los hombres”, afirmó Ordorika Imaz.