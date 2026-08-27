La periodista y panelista de Gran Hermano Generación Dorada Mariana Brey fue protagonista de una escena de terror hace unos días, cuando fue víctima de un intento de asalto en plena calle, en la puerta de su casa.

El hecho, que tuvo lugar en Quilmes, Argentina, quedó registrado en un video de seguridad que rápidamente se viralizó en redes sociales, generando preocupación y debate sobre la inseguridad urbana que ha ido en aumento en el país en los últimos años.

VIDEO del intento de robo a Mariana Brey frente a su casa

El incidente ocurrió el 24 de agosto de 2026, en la localidad de Quilmes, cuando Mariana Brey estaba bajando de su camioneta para dirigirse a realizar ejercicio. Mientras enviaba un audio de WhatsApp, dos delincuentes en motocicleta, uno de ellos armado con una pistola, se detuvieron detrás de ella e intentaron interceptarla.

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Afortunadamente la periodista fue rápida y logró escapar corriendo por la cuadra, golpeando un portón y pidiendo auxilio.

Vecinos y trabajadores de un autolavado cercano acudieron en su ayuda, lo que obligó a los agresores a huir sin concretar el robo. Mariana Brey relató en un noticiero argentino que los ladrones estaban armados y que pudo haber recibido un disparo o perdido su vehículo, pero que la adrenalina la hizo correr y gritar sin pensarlo dos veces.

El video de una cámara de seguridad cercana al hogar de la periodista fue difundido en televisión gracias a que fue compartido por un vecino. Con esta evidencia se confirmó el relato de Brey y mostró lo cerca que estuvo del peligro.

Tras el hecho, la periodista anunció que presentará la denuncia correspondiente, confiando en que las imágenes permitan avanzar en la investigación.

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