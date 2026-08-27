Alfredo Alonso, mejor conocido como El Chaparro, falleció ayer 26 de agosto a los 60 años. El originario de la sierra de San Luis Potosí, pasó de vender dulces en la calle a convertirse en una celebridad de Internet en México gracias a su participación en el canal El Rey de las Bromas.

Su carisma lo hicieron uno de los personajes más queridos en redes sociales, donde acumuló miles de seguidores y se presentó en giras de comedia por todo el país. Sus seguidores lo despiden con tristeza e incredulidad.

Muere Alfredo Alonso El Chaparro

Ayer por la tarde, el equipo de Chaparrito Shows compartió un comunicado oficial a través de las redes de Alfredo Alonso El Chaparro. “Con profundo dolor informamos el sensible fallecimiento de Don Alfredo El Chaparrito” se lee en el texto.

“Gracias por todos estos años de risas, cariño y aplausos. Chaparrito Shows cierra su telón, pero su alegría se queda con nosotros para siempre. Solicitamos respeto y empatía por el duelo de familiares y amigos”.

Unas horas después, El Rey de las Bromas publicó en su feed de Instagram una foto del comediante y escribió: “Descansa en paz y ten un buen viaje hasta el cielo Fredy siempre te vamos a recordar, nos dejaste muchas alegrías, vas a vivir siempre en mis recuerdos”.

El Rey de las Bromas confirma el fallecimiento de Alfredo Alonso El Chaparro ı Foto: Captura de pantalla

Algunos usuarios afirmaron no creer la noticia, pues creían que se trataba de una broma, como es común ver en las redes sociales de El Rey de las Bromas. Sin embargo, es real. Entre los comentarios se lee:

“No te creo es verdad, de tanta broma ya no sé qué es verdad y que es mentira”

“No es broma banda…Q.E.P.D"

“¿Cómo crees, rey?, yo ayer en la tarde le compré unos mazapanes"

¿De qué murió Alfredo Alonso El Chaparro de El Rey de las Bromas?

El comediante Alfredo Alonso El Chaparro falleció el 26 de agosto de 2026, a los 60 años, mientras se encontraba en plena gira de presentaciones. Hasta el momento, la causa de su muerte no ha sido revelada.

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