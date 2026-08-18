Juan Gabriel, el amor eterno de México en la Lotería Nacional: Alfredo Ramírez Bedolla

El Gobernador de Michoacán y la Directora de Lotenal.

Ciudad de México.- — En el marco del Décimo Aniversario Luctuoso de Juan Gabriel, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, encabezaron la develación del Billete Conmemorativo del Sorteo Superior número 2896, dedicado a la memoria del cantautor originario de Parácuaro, Michoacán.

“Hoy recordamos a 10 años de su partida en 2016 a Juan Gabriel. La Lotería emite este premio mayor, pero el premio mayor ya nos lo ganamos todos, se lo ganó México al tener a un artista como Juan Gabriel”, afirmó el mandatario estatal.

Evento en la CDMX. ı Foto: Especial.

Enfatizó la trascendencia de la figura de Juan Gabriel para la identidad y la cultura nacional, destacando que el artista es patrimonio cultural de las y los mexicanos.

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Asimismo, el Gobernador agradeció a la Lotería Nacional por este significativo homenaje y señaló que, tanto en su natal Parácuaro como en toda la región de la Tierra Caliente y en Michoacán entero, se mantiene la admiración por el “Divo de Juárez”.

Por su parte, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, subrayó el impacto que representa la circulación de los 2 millones 400 mil cachitos a lo largo y ancho del territorio nacional.

“Hoy con este billete que lleva su imagen por todo México, queremos decirle algo desde el corazón: Querido Juan Gabriel, México no te dice adiós, México te canta y mientras exista una voz que haga suyas tus canciones, tu amor seguirá siendo eterno e inolvidable”, expresó Salomón Vibaldo.

Asistieron al evento Tamara Sosa Alanís, secretaria de Cultura estatal; Josafat Bautista González, presidente municipal de Parácuaro; María José Cuevas, directora del documental de Juan Gabriel en Netflix; Felipe Rojas Portillo, director de la Fundación Juan Gabriel y María Luisa Arcaraz, productora y amiga de Juan Gabriel.

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FGR