Las reproducciones de Dolly Parton en plataformas se disparan tras su muerte 1.280% a nivel global

Dolly Parton fue muchas cosas: una estrella country, actriz, filántropa, emprendedora, entusiasta de los parques temáticos, cristiana que centraba la aceptación en su teología personal y mucho más. Pero para muchos, su muerte, el martes, ha sido un recordatorio de que, en el corazón de su legado está su papel como compositora. Y en todo el mundo, la gente está escuchando sus canciones en consecuencia.

Luminate, la empresa de datos y análisis del sector, encontró que las emisiones de audio y vídeo de la discografía de Parton se dispararon un 2.109% el día de su muerte, en comparación con el lunes — pasando de 1,2 millones a 26,3 millones en EU.

A nivel mundial, las reproducciones de Dolly Parton aumentaron un 1.280%, pasando de 2,5 millones el lunes a 35 millones el martes.

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En Estados Unidos, 10 canciones lideraron la carga:

1. “Jolene” creció de más de 196 mil 200 reproducciones a 2,7 millones.

2. “9 to 5” subió de 208,6K a 2,3 millones.

3. “Islands in the Stream”, su dúo con el fallecido Kenny Rogers, subió de 165 mil 900 a 1.800 millones.

4. “I Will Always Love You”, la interpretación de Parton de su propio clásico, una canción que más tarde se hizo famosa gracias a la versión de Whitney Houston, subió de 64 mil 900 reproducciones a 1,7 millones.

5. “Here You Come Again” siguió, pasando de 48 mil 700 reproducciones a 1,3 millones.

6. Luego estuvo “Coat of Many Colors”, con 28 mil 900 reproducciones el lunes hasta 1,2 millones el martes.

7. “There Was Jesus”, su dúo de 2019 con el cantante cristiano Zach Williams, subió de 85.2K reproducciones a 503.1K.

8. “¿Por qué entraste aquí así?” subió de 22,1K a 733,8K.

9. “Tyrant”, la colaboración de Parton con Beyoncé del álbum ganador del Grammy de Bey en 2024, Cowboy Carter, subió de 47,8K a 534,7K.

10. Y por último, “My Tennessee Mountain Home” subió de 5,8K a 501,7K.

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