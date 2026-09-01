¿Es real el chile en nogada gigante de Puebla o es IA? VIDEO

Al parecer una vez más México logró superar a la Inteligencia Artificial, pues en redes se hizo viral un video de un chile en nogada de tamaño gigante que apareció en las calles poblanas.

Usuarios de redes sociales compartieron un video un poco peculiar, que con una duración de tan solo ocho segundos logró hacerse viral y causar conmoción entre muchos internautas.

En el video viral se puede apreciar a tres personas cargando un plato de talavera de grandes proporciones, sobre el que estaba servido un tradicional chile en nogada acompañado de granada.

Este video es totalmente real, pues este plato gigante de chile en nogada fue visto en el Centro Histórico de Puebla, y en el plato se puede leer la leyenda “¿De qué tienes ganas? Puebla.

Puebla una vez más superando a la IA...🫣 pic.twitter.com/6WcTFBSXC6 — ★·.·´HeChIzErO`·.·★ (@Hechizero_38) August 30, 2026

Chile en nogada

Los chiles en nogada son un platillo tradicional mexicano que puede ser degustado durante la temporada de las fiestas patrias, lo que lo hace aún más especial ya que no se puede adquirir durante todo el año.

Esto se debe a que dos de sus ingredientes principales son la nuez de castilla y la granada, elementos que solamente se pueden encontrar durante julio, agosto y septiembre.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el chile en nogada es un platillo que fue elaborado por primera vez por las monjas agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla.

Las monjas decidieron utilizar ingredientes de la temporada para celebrar la Independencia de México y al entonces emperador, Agustín de Iturbide, razón por la que este platillo incluye los tres colores de la bandera mexicana.

¡El sabor de #Puebla se viste de temporada! 🌶️✨



De julio a septiembre, vive una de las tradiciones gastronómicas más emblemáticas de México, la temporada de Chiles en Nogada. Recorre la Ruta Agroturística del Chile en Nogada por Tlahuapan, San Salvador el Verde, San Martín… pic.twitter.com/ggBdorMrAh — SECTUR México (@SECTUR_mx) August 11, 2026

Lo que hace característico a este platillo tradicional es la salsa que lo recubre, la cual está elaborada con nuez de castilla, queso de cabra, crema ácida, leche, jerez seco, azúcar y sal.

Además de la granada que la acompaña al servirlo, el relleno de este chile poblano también es especial, pues es preparado con carne de res y puerco, mezclados con diversas frutas como el plátano, manzana, pera, y durazno.

El chile en nogada es un platillo típico poblano, por lo que en dicha entidad durante el mes patrio se pueden encontrar diversos platillos inspirados en este, incluyendo postres como helado y pastel.

Chile en nogada ı Foto: Especial

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