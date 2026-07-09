Isabel Carvajal comparte el sabor de México en Barcelona

La también empresaria, durante su participación en el reality.

La distancia no hizo que Isabel Carvajal olvidara el sabor de México; por el contrario, la convirtió en el ingrediente principal de una historia de éxito. Lo que comenzó como una necesidad para sacar adelante a su familia en España, terminó por abrir un puente gastronómico.

Desde Barcelona, la chef ha llevado recetas tradicionales, ingredientes y memorias de su infancia a miles de comensales de distintas nacionalidades, convencida de que cada platillo cuenta una historia y de que la cocina mexicana es una de las expresiones culturales más poderosas del mundo.

El Dato: ha recibido reconocimientos internacionales, tales como el Taco de Oro en Dubái por preservar la gastronomía mexicana, y el premio Mujer Empresaria del Año 2025.

Hoy, esa misma pasión la comparte como profesora de gastronomía tradicional en el programa MasterChef México 24/7, donde busca que una nueva generación comprenda que cocinar también significa preservar identidad.

“Yo me fui por amor, nunca pensé que iba a emprender; la necesidad me hizo buscarme la vida”, recuerda Isabel Carvajal en entrevista con La Razón. “Empecé en la calle con una hielera para poder pagar la habitación donde vivía. Ha sido un camino de muchísimo aprendizaje, muy doloroso en muchos momentos, pero también de un crecimiento enorme”.

Las quesadillas de guisado son parte de su oferta. ı Foto: Especial

La empresaria, fundadora de El Sazón de Isabel y de Grupo Carvajal Ulloa, reconoce que emigrar cambió por completo el rumbo de su vida. Aunque siempre tuvo experiencia vendiendo, construir una empresa en otro país representó un desafío completamente distinto.

“En México ponía un negocio, luego otro, pero nunca había creado una empresa como tal. Emprender en otro país no es lo mismo. El desconocimiento me salió muy caro, pero también fue lo que me dio el valor para intentarlo. Si hubiera sabido todo lo que implicaba, quizá habría buscado un empleo y ya está”, cuenta la cocinera.

Lejos de buscar adaptar sus recetas al gusto europeo, decidió apostar por la autenticidad. Esa decisión, asegura, fue la clave para conquistar Barcelona.

Lleva las tortas ahogadas de Jalisco a España. ı Foto: Especial

“La gente está muy abierta a probar la comida mexicana. Lo único que les preocupa es que pique. Cuando les explicas que ellos pueden decidir cuánto picante ponerle, son superreceptivos. Siempre digo que nací en México, pero mi hogar lo encontré en Barcelona. La aceptación ha sido absoluta”, expresa.

Su restaurante recibe visitantes de múltiples nacionalidades y, para ella, cada mesa representa una oportunidad para cambiar la percepción que existe sobre la cocina mexicana.

“Ha sido muy bonito enseñarles cómo se come realmente nuestra gastronomía. Descubren que no todo pica y que pueden disfrutar los sabores, los colores y las texturas. Mis clientes son maravillosos y gracias a ellos he podido llegar a muchísimos paladares”, comparte.

Quesabirrias, la especialidad de la chef. ı Foto: Especial

Después de una década viviendo en España, regresar temporalmente a México para integrarse al nuevo formato de MasterChef México 24/7 significó otro momento decisivo en su carrera.

“Desde que llegué ha sido una bendición. Es cumplir uno de esos sueños que ni siquiera imaginabas. Me la estoy pasando superbien, estoy aprendiendo y realmente lo estoy disfrutando”, reconoce sin dejar de sonreír.

Su regreso también le permitió reencontrarse con los sabores que más extrañaba. Aunque las quesabirrias elaboradas con la receta de su madre jalisciense son el platillo estrella de su restaurante, hay un antojo imposible de reemplazar.

“Tengo diez años allá y nunca he extrañado un restaurante, pero qué tal los tacos, sueño con ellos. La comida callejera mexicana es maravillosa”, admite.

Para Isabel Carvajal, el momento que vive la gastronomía nacional confirma que el trabajo de chefs, cocineras tradicionales y restauranteros ha colocado a México en la conversación mundial.

“La gastronomía mexicana es una de las más importantes del mundo. Es deliciosa, generosa, maravillosa en sabores, colores y texturas. Me encanta volver a disfrutarla”, resalta.

Además de cocinar, escribir es otra de sus grandes pasiones. En los próximos meses publicará Cocinar es una forma de decir te quiero, un libro que mezclará recetas con historias familiares y emociones, convencida de que detrás de cada platillo existe una enseñanza.

Los imperdibles de El Sazón de Isabel

Quesabirrias: Es el platillo estrella y se compone tortillas rellenas de carne de birria de ternera con queso fundido, incluye consomé, cebolla y cilantro.

Quesadillas de guisado: la tradicional quesadilla acompañada de guisado: cochinita, pastor, carnitas, chorizo de ternera, carne con chile y pollo pibil.

Torta ahogada: bolillo untado con frijoles, relleno de carnitas y bañado en salsa de tomate.