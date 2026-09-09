Sheinbaum reivindica la Nueva Escuela Mexicana

La Presidenta Claudia Sheinbaum evaluó los resultados de la prueba PISA 2025 presentados por la OCDE.

TRAS LOS RESULTADOS de la prueba PISA, la Presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó la Nueva Escuela Mexicana y sostuvo que varios de los aspectos reconocidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), desde el desempeño en ciencias hasta la actitud de los estudiantes frente al aprendizaje, están relacionados con el modelo educativo.

La jefa del Ejecutivo cuestionó el alcance de una evaluación que aplica los mismos parámetros a naciones con realidades distintas. “Siempre hemos dicho que la misma prueba para todos los países tiene sus limitaciones por las características de cada uno”, afirmó al ser consultada sobre si los datos obligaban a modificar la estrategia educativa.

Pese a esas reservas, destacó el desempeño en ciencias como uno de los datos favorables para México. Aseguró que la calificación de los estudiantes aumentó y sostuvo que ese avance forma parte de los resultados que atribuye a la Nueva Escuela Mexicana.

TE RECOMENDAMOS: Prueba PISA revela claroscuros para el país Revela PISA deuda en aprendizaje y que aún impacta brecha económica

El panorama cambió en los apartados de lectura y matemáticas. Sobre la primera, señaló que la disminución también alcanzó a otros países de la OCDE, y que México registró una caída menor frente a varias naciones, mientras que en la segunda reconoció un retroceso sin restarle importancia.

EL TIP: CSP CONSIDERÓ que las plataformas digitales impactaron en el retroceso de la comprensión lectora de los jóvenes.

A partir de ahí, la Presidenta llevó su defensa más allá de los puntajes. Destacó que la OCDE hizo referencias positivas al papel de maestras y maestros del país, al interés de los alumnos por aprender y a su disposición para cuestionar, elementos que atribuyó al nuevo enfoque educativo del país.“Eso es muy especial de la Nueva Escuela Mexicana”, sostuvo al referirse a esas características.

También mencionó el reconocimiento a la resiliencia del sistema educativo mexicano como parte de los aspectos que, a su juicio, deben coniderarse junto con las calificaciones obtenidas en la evaluación.

Informó, además, que la Secretaría de Educación Pública (SEP) difundirá por completo el video de la OCDE, en el que el organismo expone distintos reconocimientos sobre la educación de nuestro país.