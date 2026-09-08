Siempre tiene sus limitaciones: Claudia Sheinbaum cuestiona prueba PISA

La Presidenta Claudia Sheinbaum evaluó los resultados de la prueba PISA 2025 presentados por la OCDE.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el desempeño de los estudiantes mexicanos en la prueba PISA mostró una caída menor en comparación con otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Pero, cuestionó las limitaciones de aplicar un examen estandarizado global sin considerar las particularidades de cada nación.

“Nosotros siempre hemos dicho que las pruebas… La misma prueba para todos los países siempre tiene sus limitaciones por las características de cada país. Entonces, eso es lo primero", dijo la mandataria federal en durante la mañanera de este martes.

La Nueva Escuela Mexicana impulsa una educación donde las maestras y los maestros son fundamentales, y donde las y los estudiantes participan, cuestionan y construyen sus aprendizajes. Una escuela que escucha, que fomenta el pensamiento crítico y que reconoce el papel de toda la… pic.twitter.com/gGMJW6cwA8 — SEP México (@SEP_mx) September 8, 2026

Claudia Sheinbaum resaltó que la calificación de los estudiantes en la materia de ciencias registró un incremento. Por el contrario, al abordar los resultados en lectoescritura, señaló que la disminución observada en México resultó significativamente inferior al descenso generalizado en los países de la OCDE, fenómeno que el propio organismo atribuye al impacto del uso de plataformas digitales.

“En el caso de lectoescritura, bajó en todos los países de la OCDE, en todos. De hecho, en México su disminución es mucho menor que en muchos otros países. En el reporte de la OCDE lo asocian a las famosas plataformas digitales, que hemos estado estudiando aquí. Entonces, no es exclusivo de México”, indicó.

A pesar de admitir una baja en el área de matemáticas, la mandataria subrayó el reconocimiento otorgado por la OCDE al magisterio nacional, a las familias y al espíritu crítico del alumnado.

¿Cómo le fue a México en la prueba PISA?

De acuerdo con las cifras oficiales de la prueba PISA 2025, México obtuvo un puntaje de 414 puntos en ciencias, frente a la media de 482 de la OCDE.

En lectura, el país registró 408 puntos ante un promedio internacional de 461, mientras que en matemáticas alcanzó 388 puntos comparados con los 463 del organismo.

En resolución computacional de problemas, la puntuación nacional fue de 453 frente a los 500 del estándar global.

El informe detalló que solo el 50% de los estudiantes en México alcanzó el nivel básico de competencia en ciencias, en contraste con el 74% reportado por la OCDE.

En matemáticas, el 30% logró el nivel básico frente al 65% internacional, mientras que en lectura la cifra se situó en un 50% ante el 69% del promedio mundial.

Asimismo, únicamente el 0.5% del alumnado mexicano llegó al nivel de excelencia en al menos una de las tres áreas evaluadas, comparado con el 11.9% registrado en el conjunto de naciones.

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JVR