Cae ‘El Jalisco’, integrante de ‘Los Bobby’, grupo dedicado a narcomenudeo y extorsión

Humberto “N”, alias “El Jalisco”, señalado como uno de los objetivos generadores de violencia en la Ciudad de México, fue detenido durante un operativo desplegado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el hombre estaría relacionado con “Los Bobby”, grupo delictivo que presuntamente opera en esa zona de la capital y al que las autoridades atribuyen actividades de narcomenudeo y extorsión.

Su captura se concretó luego de una serie de trabajos de inteligencia e investigación que llevaron a las autoridades hasta un inmueble de la colonia La Forestal II, donde se ejecutó una orden de cateo.

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En el operativo participaron elementos de la SSC en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y con apoyo del Gabinete de Seguridad federal.

Durante la intervención, además de la captura de “El Jalisco”, los agentes aseguraron varias dosis de droga, un arma de fuego y cartuchos útiles, los cuales quedaron a disposición de la autoridad ministerial para continuar con las investigaciones.

#Importante | Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, policías de la @SSC_CDMX, en coordinación con la @FiscaliaCDMX y con el apoyo de @GabSeguridadMx, detuvieron a Humberto “N”, alias “El Jalisco”, objetivo generador de violencia e integrante de un grupo dedicado… pic.twitter.com/bKGwr4po1L — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 12, 2026

¿Quiénes son “Los Bobby”?

Aunque hasta ahora las autoridades capitalinas no han dado a conocer mayores detalles sobre la estructura de “Los Bobby”, la SSC los identifica como un grupo dedicado principalmente al narcomenudeo y la extorsión, con operaciones en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Tampoco se ha precisado qué posición ocuparía “El Jalisco” dentro de la organización. La información oficial únicamente lo señala como integrante del grupo y objetivo generador de violencia, por lo que serán las investigaciones las que permitan establecer su posible participación en otros hechos delictivos.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, destacó la detención y señaló que las autoridades mantendrán los operativos para ubicar y desarticular células delictivas que mantienen operaciones en distintos puntos de la capital.

Luego de su captura, Humberto “N” quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que serán las encargadas de definir su situación jurídica y continuar con las indagatorias relacionadas con las actividades atribuidas a “Los Bobby”.

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MSL