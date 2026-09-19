Asesinan a Zenón Juárez, dirigente priista de Morelos, durante ataque armado en Tetecala

El dirigente priista en Morelos, Zenón Juárez, fue asesinado la noche del viernes mediante un ataque armado en Tetecala, donde también perdió la vida un acompañante, hechos que ya investiga la Fiscalía estatal.

De acuerdo con reportes locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:40 horas del viernes. Según la información disponible, hombres armados habrían ingresado a un inmueble ubicado sobre la calle Abasolo, colonia Centro, del citado municipio, y abierto fuego contra Juárez Hernández y una segunda persona.

El dirigente priista murió en el lugar de los hechos, mientras que la segunda persona, identificada como Manuel Villegas “El Mollis”, fue trasladada al Hospital General de Tetecala “Dr. Rodolfo Becerril de la Paz”, donde perdió la vida.

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En tanto, los presuntos atacantes huyeron del lugar y son buscados por las autoridades.

Se agotarán todas las líneas de investigación, asegura Fiscalía

Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que inició una indagación por este homicidio, y aseguró que “agotará todas las líneas de investigación” .

A través de un comunicado, la Fiscalía detalló que, tan pronto tuvo conocimiento de los hechos, intervino a través del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Sur Poniente, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales.

#FiscalíaMorelosInforma COMUNICADO DE PRENSA

La Fiscalía General del Estado de Morelos agotará todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos suscitados este viernes 18 de septiembre.



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Destacó que, a través de dichas instancias, realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos en el lugar de los hechos y en el hospital “Dr. Rodolfo Becerril de la Paz”, a donde fue trasladada la segunda víctima mortal del ataque.

“La Fiscalía de Morelos reitera su compromiso de agotar todas las líneas de investigación para dar con los responsables en estos hechos delictivos”, concluyó la dependencia en su comunicado.

PRI lamenta “cobarde asesinato” y exige justicia

En tanto, el PRI, en donde militaba Zenón Juárez, lamentó lo que llamó un “cobarde asesinato” y exigió justicia para su dirigente regional.

A través de las redes sociales de PRI Morelos, el tricolor publicó una esquela en honor a Juárez Hernández, acompañado de un mensaje en donde exigió “justicia y castigo a los responsables” .

“Condenamos el cobarde asesinato de Zenón Juárez Hernández, nuestro Presidente del CM en Tetecala. Exigimos justicia y castigo a los responsables. Morelos no puede seguir a merced de la violencia. ¡El gobierno debe responder! No vamos a guardar silencio”, escribió el PRI estatal.

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