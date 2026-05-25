Reportan bloqueos y quema de vehículos tras enfrentamiento armado en Tecomán, Colima

Un enfrentamiento entre civiles armados y autoridades estatales dejó un saldo preliminar de un presunto delincuente abatido en Tecomán, Colima, además de bloqueos carreteros y la quema de vehículos.

La quema de una unidad de carga con doble contenedor provocó el cierre total de la autopista Manzanillo–Colima, a la altura de la gasolinera El Llano, informó Protección Civil.

🚨🔴 Al menos un presunto delincuente fue abatido y dos agentes de la Fiscalía de Colima resultaron heridos, luego de una agresión perpetrada mientras atendían un reporte al 911 cerca de la comunidad de Calera, en Tecomán.



Varias unidades de carga y de transporte de pasajeros… pic.twitter.com/tZ6EthHyNZ — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) May 26, 2026

Enfrentamiento deja dos agentes de la Policía Investigadora heridos

La violenta reacción de los civiles armados ocurrió tras un intercambio de disparos cerca de la población de Caleras, donde personal de la Fiscalía General del Estado de Colima fue atacado por ocupantes de un vehículo cuando atendían un reporte al 911.

Durante el enfrentamiento, dos agentes de la Policía Investigadora resultaron lesionados mientras que uno de los presuntos agresores fue abatido.

Autoridades estatales y federales desplegaron un operativo para localizar y detener a los agresores, lo que derivó en bloqueos carreteros y el incendio de unidades de carga, informó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima.

𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐞𝐧 𝐓𝐞𝐜𝐨𝐦𝐚́𝐧, 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐧𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐛𝐚𝐭𝐢𝐝𝐨, 𝐝𝐨𝐬 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐡𝐞𝐫𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐝𝐢𝐨𝐬 𝐲𝐚 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐨𝐬



La Mesa de Coordinación Estatal para la… pic.twitter.com/Pcrpg2O8d0 — Gobierno Colima (@gobiernocolima) May 26, 2026

Mantienen vigilancia en accesos a Tecomán

En tanto, el gobierno municipal de Tecomán informó que, en coordinación con autoridades estatales y federales, reforzó las labores de vigilancia y resguardo para proteger a la población.

Asimismo, aseguró que los tres niveles de gobierno mantienen una “coordinación permanente” y presencia en distintos puntos estratégicos del municipio, especialmente en las inmediaciones de centros educativos y en los principales accesos a Tecomán.

“El gobierno municipal informa que se trabaja de manera conjunta con las autoridades correspondientes con el objetivo de brindar mayor seguridad y tranquilidad a las familias tecomenses”, señaló.

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cehr