Mar de Regil se muda a España: ‘llevo llorando dos semanas seguidas’ | VIDEO

El motivo por el que Mar de Regil se mudó a España

Mar de Regil sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar que se va a vivir a España por un tiempo, una noticia que llamó la atención en redes sociales después de que la joven publicara un video al respecto.

¿Por qué Mar de Regil se fue de México?

A través de TikTok, donde Mar de Regil tiene más de 10 millones de seguidores, la joven publicó un video en el que la podemos ver despidiéndose de su mamá, Bárbara de Regil y hablar sobre su viaje a España.

“No podía irme sin darle un abrazo a mi mamá otra vez”, dijo antes de mostrarse abrazando a la actriz, que se encontraba en rodaje; momentos después, aparece llorando por el sentimiento de despedirse de su madre, a quien al parecer no verá durante un tiempo.

Después, en su cuarto explicó: “Me voy de mi casa un tiempo, no sé cuánto. Me van a acompañar en este proceso, estoy muy triste, ya lloré, ya hice todo lo que se puedan imaginar. Llevo llorando dos semanas seguidas”, explicó. “Amo mi mi casa, estar con mi familia, a mis perros. Me encanta mi cuarto”, repuso.

Sobre el motivo, la joven explicó: “Me voy a Madrid a estudiar”, dijo sin dar mayores detalles al respecto. “Estoy muy contenta, pero en este momento que estoy dejando mi casa estoy con miedo y extraño a mi mamá y todavía no me voy”, lamentó.

Posteriormente, la influencer rompió en llanto al explicar que ella esperaba poder llevar a su perra Hakuna con ella, pero al final no fue posible. “Es una decisión que tomé por no ser egoísta”, comentó brevemente.

“Mi plan de vida es irme, instalarme y voy a regresar por Hakuna”, comentó al explicar que es muy unida a su mascota, por lo que le parece muy difícil dejarla, aunque tuvo que aceptar aquella decisión.

Para terminar con su vlog, la joven comparte unas cuantas fotos desde el avión dirección a Madrid. Cabe mencionar que no viajó sola, pues su papá la acompañó, probablemente para ayudarla a instalarse y asegurar su bienestar.