Yuya, la famosa youtuber e influencer, mantiene desde 2019 una relación con el cantante mexicano Siddhartha, con quien tuvo a su hijo Mar en 2021. Aunque la pareja se ha caracterizado por ser reservada con respecto a su vida personal, en varias ocasiones se les ha visto juntos en eventos, vacaciones e incluso Yuya fue la protagonista del video musical “Tú y yo y tú”, interpretado por el músico.

Además, este 17 de septiembre, Yuya desató rumores sobre una posible boda al compartir en Instagram el dibujo de un vestido largo y una foto en la que aparece usando un vestido retro color crema que muchos interpretaron como de novia. Sus seguidores no tardaron en reaccionar y especularon que la pareja podría llegar al altar pronto.

¿Yuya se casa? Comparte espectacular vestido de novia en redes

Yuya de 32 años y su novio Siddhartha de 48 podrían pisar el altar próximamente, de acuerdo con las especulaciones de los fans de la pareja. Una foto que la influencer compartió luciendo vestido retro, con encaje y mangas abultadas, en color crema, levantó sospechas entre sus seguidores.

Además, previamente la famosa habría publicado una imagen donde se observan lo que aparentan ser los diseños preliminares de su posible vestido de novia. Aunque Yuya no dio más detalles sobre la imagen, rápidamente surgieron rumores que apuntan a que la empresaria podría estar organizando su boda con Siddhartha.

¿Yuya se casa? Comparte espectacular vestido de novia en redes ı Foto: Captura de pantalla IG @yuyacst

¿Qué dijo Yuya sobre su supuesta boda?

Luego de que las redes sociales se llenaran de comentarios especulando que Yuya se casaría con el artista Siddhartha, la empresaria compartió un breve mensaje en su historia de Instagram para aclarar la situación.

“Sólo me estaba probando un vestuario”, escribió en la imagen Yuya. Sin embargo, sus fans esperan con emoción que la boda de la influencer y el cantante llegue pronto.

Yuya aclara que se trata de una prueba de vestuario ı Foto: IG @yuyacst

¿Cómo se conocieron Yuya y Siddhartha?

Yuya y Siddhartha se conocieron alrededor del año 2018, aunque la pareja ha mantenido muchos detalles de su relación en privado. Se cree que comenzaron a interactuar por amigos en común dentro del medio artístico, ya que ambos son figuras reconocidas en el mundo del entretenimiento en México.

Fue hasta 2019 cuando hicieron pública su relación, compartiendo algunas fotos juntos y asistiendo a eventos donde se veían muy unidos, aunque siempre de manera discreta. Desde entonces, han mantenido una relación estable, y en 2021 dieron la bienvenida a su hijo, Mar.

Sin duda, la pareja se ha convertido en una de las más sólidas del mundo del espectáculo y una de las favoritas del público.