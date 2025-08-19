Yuya comparte tierna entrevista que le hizo su hijo Mar | VIDEO

Yuya fue una de las youtubers mexicanas más exitosas cuando comenzaban las redes sociales y a través de los años, se ha convertido en una figura entrañable para el público de Internet, que a través de los años ha compartido algunos detalles sobre su vida.

Desde hace años, Yuya tiene una relación con el cantante Siddhartha, con quien tuvo a un hijo llamado Mar en el año 2021, a quien han mantenido en el anonimato al cuidar no mostrar su rostro por cuestiones de privacidad y respeto al menor de edad.

A pesar de ello, la creadora de contenido sí muestra en sus redes sociales algunos momentos del día a día que vive en compañía de su pequeño, con lo que ha conquistado a un público diferente al compartir su estilo de vida y forma de maternar al pequeño.

La tierna entrevista del hijo de Yuya

En su cuenta de Instagram, la mujer de 32 años de edad compartió un video en sus historias de Instagram que ya se comienza a viralizar y es replicado en otras redes sociales, donde podemos escuchar cómo Mar le hace una entrevista a la famosa.

“Te voy a hacer una entrevista”, le avisa el pequeño mientras graba antes de comenzar a preguntarle a su mamá cuál es su nombre y apellido. “Dime ‘hola, chicos. Me llamo Marianne. ¿Y qué producto haces? ¿y para el cabello?“, le pregunta.

Después, en otro video, Mar explica: “Miren, ella hace muchos productos. Maquillaje y hace productos así”, dice con su mamá frente a la cámara.

Por su parte, como respuesta a su niño, Yuya dice: “Soy la mamá de Mar, me gusta bailar, me gusta escuchar música” y cuando le pregunta para qué usa la música, ella replica, “para estar feliz acompañarme, bailar...”

Es entonces que Mar dice “muy bien, aquí tengo todas mis cosas” y se dirige a un estante que muestra muchos juguetes. Si bien el pequeño comienza a explicar a detalle, el video se corta en ese momento.

El público no tardó en reaccionar al tierno momento con comentarios en los que dejaban ver el efecto que causó en ellos el video de Mar entrevistando a Yuya en apenas unos minutos.

