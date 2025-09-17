Valentina Gilabert se defiende de Marianne con fotos de su ataque y ella responde | VIDEO

Valentina Gilabert se defiende de Marianne con fotos de su ataque y ella responde

El caso de Valentina Gilabert y Marianne sigue dando de qué hablar. Después de que la agresora recibió su libertad asistida, ha comenzado una guerra de declaraciones entre ambas personalidades en redes sociales que han desatado todo tipo de comentarios.

Después de una entrevista de Valentina Gilabert con Adela Micha donde habló abiertamente del ataque que sufrió, Marianne dio su versión donde acusa a la modelo de haber sido la amante en su relación, lo que desató diversos ataques en contra de la víctima del delito.

Marianne habla de la infidelidad de su ex José Said con Valentina Gilabert ı Foto: IG @vale.gilabert/TikTok mariannerc

Valentina Gilabert aclara que Marianne ya no puede hablar sobre ella

Entre críticas, la modelo publicó un video con la descripción “hago público que ya no puedes hablar más de ‘Vanessa’”, hablando del sobrenombre que le puso por temas legales. La joven mencionó que ha recibido ataques muy fuertes en redes sociales a raíz de las declaraciones de su agresora.

TE RECOMENDAMOS: Muestra pruebas Marianne confirmaría infidelidad de su ex con Valentina Gilabert con este VIDEO

La joven mencionó: “Espero que esta persona respete lo que se le impuso donde no puede hablar sobre mi de ninguna forma y aquí se acaba. Que me deje seguir con mi vida, que me deje seguir adelante”, señaló.

“Por el daño que me hizo físicamente y en este momento mentalmente es gravísimo. Ni siquiera debería tener el derecho de hablar de mí, ni aunque quisiera hablar de algo bueno”, mencionó, al decir que no hay herramientas para justificarla.

Valentina Gilabert revive amenazas de Marianne

Valentina destapó unos mensajes con la influencer donde Marianne le decía “dame una semanita y vas a ver como terminas en bolsa” y “terminas más muerta que nadie”, amenazas que recibió el 30 enero del 2024.

“También llegó a subir fotos de mi casa en redes sociales”, agregó e indicó que “se está normalizando muchísimo la situación” al grado que muchos lo toman como un chisme. “Nunca voy a entender cómo se le puede dar foco y aplaudirle a una persona que me agredió 16 veces físicamente”, señaló.

@valentina.gilabert Hago público que ya no puedes hablar más de “Vanessa”. ♬ original sound - valentina.gilabert

Gilabert dice que Marianne es ‘incoherente’, pues recibió amenazas de su parte e incluso dice no recordar lo que pasó en el ataque, pero en un comentario aseguró que José Said no le cubrió las heridas, como ella ha declarado.

Valentina mostró conversaciones de la influencer con su supuesta nueva pareja. “Ella habla de mi pareja como su ex desde noviembre”, apuntó, con lo que negó que haya sido la amante en su relación.

Además, asegura que la joven “tiene ordenes de restricción” y antecedentes, por lo que está buscando “manipular las versiones para obtener aceptación social”. Asimismo, mostró las imágenes brutales de su agresión.

Marianne responde

A través de su cuenta de TikTok, la ‘mommy blogger’ aseguró que no cambia las cosas que comenta. Además, dijo que solo quería contar su versión, como lo ha hecho Valentina anteriormente.

“No te voy a quitar tu papel de víctima jamás. No estoy incitando al odio, solo estoy contando mi versión”, aseguró y se deslindó de los comentarios negativos de la joven que recibe. Además, cuestionó a la joven por haberle pedido verse en persona después de que salió de la prisión.

Marianne critica a Valentina por compartirle imágenes con su hija Emma, así como pedirle ayuda con su ex novio José Said. “Eso no lo hace una persona consciente de lo que pasó. Soy tu agresora, ¿Cómo me puedes estar marcando tan normal?“, cuestionó.

En ese sentido, asegura con supuestas capturas de pantalla que le pidió que hicieran una entrevista juntas y que le hablaba de manera constante. También asegura que siempre acepta sus errores.

“Yo era una persona muy impulsiva, hacía las cosas sin pensar en las consecuencias, muchas veces por aparentar”, admitió Marianne, quien asegura que ha conseguido crecer y que “ya asumió su culpa”, aunque dice que no quiere que Valentina “distorsione cómo pasaron las cosas”.