Marianne confirmaría infidelidad de su ex con Valentina Gilabert con este VIDEO

Luego de meses de especulación en redes sociales sobre si José Said, estaba saliendo con Valentina Gilabert mientras aún vivía con Marianne, la influencer publicó un video que confirmaría que el papá de su bebé le era infiel con la modelo. El clip dura casi 40 minutos y fue publicado en TikTok por la joven de 17 años.

Estas declaraciones surgen a casi un mes de que Valentina diera a conocer en una entrevista que es novia del ex de quien la atacó en febrero de este año. Además, afirmó que no fue la tercera en discordia: “Nunca me metí en una relación, jamás… yo no estaba con su expareja”.

Sin embargo, el video donde Marianne explica qué pasó antes, durante y después del ataque a la modelo, confirmaría las sospechas de los internautas sobre la infidelidad de José Said con Valentina Gilabert.

Marianne confirma infidelidad de su ex con Valentina Gilabert con este VIDEO

En el video, Marianne da contexto de las semanas previas a la agresión contra Valentina Gilabert y decidió cambiar los nombres de los involucrados, por lo que a Valentina la llamó “Vanessa”, a Aintzane ‘N’, “Ana”, y a José Saíd Becerril lo nombró como “Juan”.

Según su versión, en noviembre de 2024, José Saíd le fue infiel, pero no con Valentina, sino con otra persona y, a pesar de eso, ambos optaron por continuar con su relación. Marianne detalló que pasaron juntos las fiestas decembrinas: “Navidad y Año Nuevo en Cancún con mi familia y Emma”. La joven describió ese periodo como “Todo enero, increíble”, pues dijo que su relación era estable.

Sobre su vínculo con Valentina, Marianne afirmó: “Nunca tuvimos una amistad, pero durante todo mi embarazo me estuvo escribiendo mucho”, y mostró lo que serían capturas de pantalla de esos mensajes.

Además, la influencer aseguró que Valentina Gilabert quería ser niñera de su bebé, pues le comentó que estaba pasando por algunos problemas económicos. Agregó que su ex, José Saíd, regresó a la Ciudad de México el 17 de enero, mientras que ella llegó hasta el 22 y destacó que “esos 5 días fueron cruciales para que pasaran muchas cosas”.

Marianne dijo que Aintzane ‘N’, era la mejor amiga de ella y de su ex, y mencionó que fue la persona que presentó a Valentina con José Saíd. En el video, asegura que Aintzane le advirtió a través de audios sobre el comportamiento de Valentina con el papá de su hija, refiriéndose a ella como una “zorr*”.

La tiktoker Marianne continuó relatando que José, Valentina y Aintzane mantenían una estrecha relación y que tenían un grupo de WhatsApp donde charlaban. Sin embargo, dijo ella comenzó a sospechar que José y Valentina estaban involucrados sentimentalmente, por lo que enfrentó a José sobre el tema, pero él lo negó.

Las sospechas de Marianne aumentaron con el tiempo, agregó, pues recordó una vez que estaba acostada con José y su bebé, y supuestamente Valentina lo llamó para invitarlo a jugar videojuegos.

En los días previos al ataque a Valentina Gilabert, la influencer recordó que organizó con Aintzane un plan para confirmar si José le era infiel con la modelo. También mencionó una ocasión en que su ex habría salido con Valentina y su hija, pero él evitó decirle dónde estaban exactamente o si estaba con la joven. Además, mostró mensajes en los que José le afirma que ya no había nada entre ellos.

Para finalizar el video, Marianne relató que confrontó directamente a Valentina Gilabert una vez que estuvo segura de su relación con José: “Estás saliendo con mi exnovio y con mi bebé”. La joven de 17 años prometió subir una segunda parte del relato.