Valentina Gilabert revela cómo fue el día que Marianne ‘N’ la agredió: ‘Sentía que me estaba muriendo’ | VIDEO

Valentina Gilbert ha dado sus primeras declaraciones en una entrevista con N+, dónde habló sobre la agresión que sufrió por parte de Marianne ‘N’ hace un par de meses que la llevaron a estar hospitalizada de emergencia.

Durante la entrevista, Valentina Gilbert ha esclarecido varios detalles importantes de la historia de agresión que sufrió por parte de Marianne y destacó que tiene miedo y está preocupada porque su agresora pueda salir de prisión.

¿Qué pasó con Valentina Gilabert? Víctima de Marianne Gonzaga ı Foto: IG: @marianne_rc y @vale.gilabert

Valentina habla de la agresión de Marianne

La joven habló sobre cómo fue aquel día en el que fue agredida por la influencer, revelando que después de pasar la mañana con una amiga y estar un rato en su casa, fue invitada al hogar de su amiga Aitzane, quien en un punto le pidió que la acompañara al baño mientras los chicos presentes iban por cervezas.

Fue cuando salieron del baño que Valentina fue sorprendida con la agresión de Marianne. “Fue de inmediato, de hecho fue por la espalda”, recuerda. “No traté de defenderme, traté de patearla, pero no podía hacer mucho”, añadió.

Recordó que su amiga no hizo mucho más que mirar y fue cuando llegaron los hombres que José llamó a la ambulancia. “Siempre estuve consiente. Al principio pensaba que era un sueño, no pensé que fuera real. Mi cerebro no lograba procesar lo que estaba pasando”, mencionó.

“En la ambulancia, le dije a los paramédicos que no sentía mi cuerpo, sentía que me estaba muriendo”, expresó. “Fue terrible pero en mi cabeza, siempre estuve recordando que no me podía quedar dormida”.

“Al principio pensaba que era un sueño. No pensé que fuera real. Mi cerebro no lograba procesar lo que estaba pasando”. Valentina Gilabert en entrevista exclusiva para #Despierta con @daniellemx_ | #DecideInformado | Sigue la señal por https://t.co/JpgbIc5YLX pic.twitter.com/XjGAWUtrUU — NMás (@nmas) March 19, 2025

¿Marianne y Valentina eran amigas?

Sobre Marianne, detalla que ellas nunca fueron amigas, aunque sí se conocían de tiempo atrás ya que tenían el mismo círculo social. Destaca que a pesar de todo nunca hubo alguna falta de respeto entre ellas hasta que sucedió la agresión.

Al ser cuestionada sobre ella, la modelo recordó como las cosas cambiaron un poco por el ex de la joven mamá: “Después de cierto tiempo, tenía actitudes raras”, señaló. Mencionó que ante ello, Gilabert trató de “demostrarle que no estaba con su pareja”.

Las secuelas físicas y emocionales tras la agresión

En la entrevista, Valentina Gilabert apuntó que a la fecha, tiene secuelas por el ataque y no podrá recuperar del todo su capacidad pulmonar, sin mencionar las varias heridas en el cuerpo. “Tengo tres heridas en el pecho, tres en la espalda, dos en el cuello, cinco en la mano, una en la cabeza, otra en la nariz y una en la pierna”, puntualizó.

Menciona que la recuperación es lenta y también expresó la frustración que tiene por no poder realizar las mismas actividades de antes, pues incluso caminar por largos ratos le resulta bastante cansado por los problemas pulmonares que se generaron tras la agresión.

El ataque a Valentina Gilabert que se hizo viral en redes sociales el pasado 5 de febrero ha generado una ola de indignación y opiniones encontradas en las redes sociales, por quienes se sorprenden de lo que fue capaz de hacer Marianne ‘N’.

Entrevista completa a Valentina Gilabert