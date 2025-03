Abuelo de Valentina Gilabert lanza mensaje a Marianne ‘N’: ‘Qué niña tan tonta’

El actor mexicano Mario Casillas, abuelo de Valentina Gilabert, modelo, se mostró muy molesto al hablar sobre el ataque sufrido por su nieta a manos de la influencer Marianne “N”, quien la apuñaló en febrero en el Pedregal.

En una reciente entrevista con la periodista Matilde Obregón, Mario Casillas expresó su indignación, llamando a Marianne “tonta” y “mal educada”.

Conoce lo que dijo al respecto y el mensaje que le manda a Marianne “N”.

¿Qué dijo el abuelo de Valentina Gilabert, Mario Casillas, sobre el caso?

En la entrevista con la periodista Matilde Obregón, Mario Casillas dijo: “Es mi nieta. Qué cosa tan rara, qué niña tan tonta, tan mal educada”.

Según Casillas, el ataque ocurrió en circunstancias extrañas, ya que Valentina Gilabert había sido invitada a una fiesta en un departamento donde no se encontraba la dueña del lugar.

La familia aún no entiende completamente lo sucedido, y Casillas se mostró frustrado por la falta de explicaciones, señalando que “todo se dio tan raro”.

“La invitan a un departamento donde no estaba la dueña. Era una fiesta organizada con ese propósito, precisamente. Es lo que nosotros entendemos, porque no hay una explicación. Por eso la justicia se ha demorado tanto, porque están analizando el caso”, comentó el actor.

El actor también destacó la demora de la justicia en este caso, lo que ha generado aún más incertidumbre para la familia.

“Valentina fue engañada para ir a esa reunión. Era una reunión de cinco personas y, de pronto, la niña sale con un puñal. No he podido hablar con ella. Primero no la dejaban ver a nadie por la terapia intensiva. Más bien, la justicia estaba investigando más detalles para saber qué hacer con la niña, que es menor de edad”, agregó sobre el caso.

Valentina Gilabert, tras recibir más de diez puñaladas, fue llevada a terapia intensiva y se encuentra en proceso de recuperación, aunque las secuelas físicas y emocionales del ataque han sido duras. A pesar de todo, Casillas mantiene la esperanza de que pronto se haga justicia.

“No es un ser humano normal. Valentina pudo haber perdido la vida porque tiene puñaladas en todo el cuerpo. La vi muy linda, es un amor mi nieta. Afortunadamente está bien”, finalizó el abuelo de Valentina Gilabert.

El ataque ha tenido un gran impacto en la familia Gilabert, que continúa esperando respuestas y afrontando las consecuencias del violento suceso.