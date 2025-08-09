Valentina Gilabert confirma relación con José Said y genera polémica: ‘Quería al ex y a la hijita’

La influencer Valentina Gilabert, quien sufrió un violento ataque a manos de Marianne “N”, generó conmoción al confirmar su relación sentimental con José Said Becerril, exnovio de la agresora.

En una entrevista conducida por Shanik Berman, Valentina habló abiertamente sobre su vínculo con José Said. Señaló: “Llevo más de 6 meses (con él)”. Además, confesó que ha encontrado en esta relación una nueva estabilidad. “La verdad es que me siento muy tranquila, estoy muy feliz (con él)”, comentó con ánimo.

Usuarios de redes sociales comentaron que Valentina debe tener razones "turbias" para quedarse con José Said, ex de su atacante, en lugar de alejarse.

Valentina Gilabert confirma relación con José Said

El contexto detrás de esta relación es particularmente delicado. En febrero de 2025, Marianne, entonces de 17 años, apuñaló a Valentina Gilabert en un episodio que conmocionó a la opinión pública. Valentina estuvo en coma varios días y hoy aún enfrenta secuelas físicas graves, como lo declaró en el noticiero Despierta: “Fue muy difícil, estuve en coma cinco días… tuve drenajes en los pulmones, en el corazón… no voy a recuperar mi capacidad al 100 % de los pulmones”.

A pesar de lo ocurrido, Valentina ha dado muestras de una sorprendente fortaleza emocional. Imágenes captadas por Kadri Paparazzi la mostraron conviviendo afectivamente con José Said y la hija de ambos, Emma, lo que tomó por sorpresa incluso a su familia. Su entorno no tenía conocimiento previo de este vínculo.

Ahora, ya aceptó públicamente que tiene una relación con el joven, ex de Marianne.

Valentina también ha enfrentado rumores sobre que habría “quitado” al novio a su agresora, pero negó tajantemente esas acusaciones: “Nunca me metí en una relación, jamás… yo no estaba con su expareja”. Asimismo, dejó claro que su acercamiento a José Said ocurrió después de que él ya había terminado su relación con Marianne Gonzaga.

En medio de esta turbulencia, Valentina Gilabert decidió brindar perdón a Marianne, aunque aclaró que no interfirió en las decisiones legales del caso. Declaró hace unos meses en Instagram: “Todo el mundo se merece una segunda oportunidad… no soy nadie para privar a las personas de su libertad”.

En redes genera polémica la relación de Valentina Gilabert y José Said

Usuarios de redes sociales comentaron que Valentina debe tener razones “turbias” para quedarse con José Said, ex de su atacante. En TikTok se lee:

Ella quería al ex marido de Marianne y de paso también quería a su hijita, qué mala onda, y creo ellas era amigas” de paso también queríaqué mala onda, y creo ellas era amigas”

“¿Es en serio que siguen siendo pareja? No puede ser”

“Ojalá terminara con él y se aleje de la bebé y de todos ellos, es lo más sano”

