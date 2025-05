Valentina Gilabert es captada con el ex y la hija de Marianne ‘N’; el VIDEO causa indignación en redes

Valentina Gilabert y José Said, ex de Marianne "N"

Valentina Gilabert, modelo e influencer mexicana, celebró su cumpleaños número 19 en la Ciudad de México, acompañada por José Said, expareja de Marianne “N”, y su hija. Este encuentro ha generado controversia debido a que Marianne fue quien, en febrero de ese año, apuñaló a Gilabert en un ataque que casi le cuesta la vida.

El 5 de febrero, Marianne “N”, conocida por su contenido de estilo de vida y maternidad en redes sociales, agredió a Valentina Gilabert en un departamento de la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

El motivo del ataque fue una discusión relacionada con una relación amorosa entre Gilabert y José Said, expareja de Marianne y padre de su hija. Como resultado, la influencer fue detenida y vinculada a proceso por lesiones dolosas, enfrentando una posible pena de hasta cinco años de prisión debido a su edad de 17 años en el momento del incidente.

A pesar de la gravedad del ataque, Valentina Gilabert mostró una actitud conciliadora al compartir con José Said y su hija durante su celebración de cumpleaños. Fuentes indican que Gilabert mostró un comportamiento maternal hacia la niña, cargándola, asegurándose de su comodidad y cambiándole el pañal, lo que ha sorprendido a muchos seguidores en redes sociales.

Kadri Paparazzi captó varios momentos románticos de la pareja, quienes estaban junto a la hija de Marianne “N”. Se aprecia en algunas imágenes a los jóvenes abrazándose y besándose.

Además, el padre de Valentina ya había comentado que José Said, ex de Marianne “N”, visitaba a su hija en el hospital, mientras se encontraba en recuperación luego del ataque. Del mismo modo, el señor comentó que Valentina y el joven no eran novios, que se habían conocido dos semanas antes del incidente que casi le cuesta la vida a la modelo.

Este gesto ha generado opiniones divididas entre los seguidores de Valentina Gilabert. Algunos consideran que su actitud refleja madurez y empatía, mientras que otros cuestionan su decisión de mantener contacto con la familia de su agresora. Hasta el momento, ni José Said ni Gilabert han emitido declaraciones públicas sobre este encuentro.

La situación pone de manifiesto la complejidad de las relaciones personales y las emociones involucradas en casos de violencia, así como la capacidad de las personas para perdonar y reconstruir vínculos a pesar de experiencias traumáticas.