Marianne Gonzaga habla de su estancia en prisión y la critican: ‘Se fue de vacaciones’

La influencer Marianne habló abiertamente por primera vez sobre su experiencia en prisión, a donde fue llevada tras haber apuñalado en febrero a la modelo Valentina Gilabert, actual pareja de su exnovio y padre de su hija.

La joven originaria de la Ciudad de México parece haber retomado su vida cotidiana después de estar en el Centro Especializado para Mujeres Adolescentes (CEMA), ubicado en Tlalpan. Una publicación en su cuenta de TikTok llamó la atención de varios usuarios, pues contó en un video que al ingresar al centro sentía miedo debido a ideas equivocadas que tenía, incluso pensó que podrían agredirla.

Marianne también habló de su rutina diaria en el lugar, la convivencia con sus compañeras y la comida que recibían.

Sin embargo, al ser una experiencia nada fuera de lo común, algunas personas afirmaron en redes sociales que “se fue de vacaciones mientras Valentina luchaba por su vida” y que “no hubo justicia”. Mientras tanto, otros internautas consideraron que “todos merecen una segunda oportunidad” y que “un centro de reinserción para adolescentes no busca castigar, sino rehabilitar y reeducar”.

Marianne compartió a través de un video en su cuenta de TikTok cómo fue su estancia en prisión tras haber atacado a Valentina Gilabert en febrero de este año. Explicó que al ingresar al centro sentía miedo debido a ideas equivocadas que tenía, pues incluso pensó que podrían agredirla.

“Cuando llegué no me pegaron, me llevaron al servicio médico. Me estuvieron checando de salud, me hicieron preguntas y después subí al dormitorio y ahí empezó todo”, narró la joven.

Agregó que se despertaba a las 6 am y se iba a dormir a las 10 pm; expresó su sorpresa por convivir con pocas personas.

“Hay dormitorios individuales o con varias niñas. A mí me tocó primero dormitorio individual y después en uno con cuatro niñas. No éramos muchas, en total éramos 14 (mujeres) y yo convivía aproximadamente con ocho o siete niñas. La neta, cuando llegué pensé que iban a ser como 200 o 300, entonces, cuando vi eso dije ‘nada que ver’”, dijo.

Marianne confesó que la comida de la prisión “no era mala” y que, aunque ella era “muy picky”, se tuvo que acostumbrar: “Los desayunos son básicos, pero feos no eran”.

Le llueven críticas a Marianne

Usuarios de TikTok comentaron sus críticas en el video de Marianne:

“Conclusión: se fue de vacaciones mientras Valentina luchaba por su vida ”

“¿En qué tipo de sociedad vivimos? Está grabando un GRWM mientras cuenta su experiencia en un centro de reclusión para menores , al que fue enviada por haber apuñalado a Valentina"

“En conclusión: la trataron bien, luego salió a contar su maravillosa experiencia, no hubo justicia, FIN”

