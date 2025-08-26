Marianne reacciona a las críticas por regresar a redes sociales: ‘No tengo porqué detener mi vida’

Marianne Gonzaga regresó a la plataforma de TikTok este lunes 26 de agosto, después de varios meses lejos de la plataforma por el brutal ataque a Valentina Gilabert. Ahora, a un mes de su liberación, la influencer comentó sobre su situación.

En las últimas semanas, Marianne Gonzaga ha sido señalada por algunas personas que mencionan que no consideran adecuado que la mujer regrese a redes sociales después de casi haber asesinado a Valentina Gilabert, aunque otros la defienden al argumentar la importancia de la reinserción social en jóvenes.

Marianne habla tras salir de la cárcel ı Foto: Especial

Marianne Gonzaga habla de su proceso legal

“El hecho de que regrese a redes sociales es algo que ha generado críticas, cuestionamientos e incomodidad. Pero igualmente aprendí, a la fuerza y con dolor, que no puedo vivir dependiendo de la opinión de los demás”, comenzó la ‘mommy bloger’ sobre su regreso a plataformas en línea.

La joven de 17 años de edad mencionó que no se considera un ejemplo para nadie y no se siente orgullosa de sus acciones, pero aseguró que su intención es retomar su contenido de moda, belleza, viajes y estilo de vida.

“No tengo por qué detener mi vida, por qué parar lo que sigo haciendo, por qué detener mis metas, mis planes, si es algo que hoy en día estoy pagando y voy a seguir pagando, y lo estoy haciendo con todo el compromiso que la ley y la sociedad me exigen.

No quiero que este caso sea algo que se normalice o se justifique, porque como ya lo he dicho en anteriores ocasiones, es algo que no tiene justificación. No es algo que se minimice, y tampoco pueden justificarlo. Lo que pasó cambió muchas vidas, incluida la mía, y soy consciente de ello”, declaró.

Marianne habla en entrevista tras salir de la cárcel ı Foto: Especial

La creadora de contenido también aclaró lo que dijo en el pasado en un medio de comunicación, donde dijo que no quería cargar con la culpa, pero sí con la responsabilidad: “Me refiero a no poder dormir y todo eso, es algo de lo que me quiero deshacer, pero sí cargar con la responsabilidad y las consecuencias de mi acto”, precisó.

Asimismo, Marianne acusó a los medios de haber cortado su entrevista para momentos que les resultaban más convenientes. “Pusieron partes que a ellos les convenía más que a mi. Si sale la entrevista completa, me gustaría que la vieran”, dijo.

Algunas de las reacciones por su nuevo video fueron: