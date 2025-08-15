La dura lección que aprendió Marianne tras atacar a Valentina Gilabert: ‘No perderse por un hombre’

Marianne ı Foto: IG: @marianne_rc

La influencer Marianne reapareció luego de salir de la cárcel, tras haber permanecido en prisión durante 5 meses, después de haber apuñalado a Valentina Gilabert, actual novia de su expareja Josué Said.

La tiktoker contó cómo fue entrar a la cárcel y su experiencia en esta. En entrevista para Imagen TV en el programa de Nacho Lozano Marianne ofreció su primera entrevista tras salir de prisión.

La joven contó que cuando ingresó a la prisión tenía mucho miedo y que pensó que iba a ser como en las películas de usar el uniforme naranja, de que iba a comer en el suelo y que tenía más miedo de que la fueran a golpear cuando entrara. Cabe recordar que Marianne ingresó a un centro para menos de edad, ya que ella apenas tiene 17 años.

Esta es la lección que aprendió de su caso contra Valentina Gilabert

En la entrevista, Marianne dijo que lo que más aprendió de lección en esto fue a “No perderse por un hombre, no echar a perder tu vida por una persona porque al final jamás se va a justificar lo que yo hice, no lo voy a minimizar, es algo que yo hice sin pensar las consecuencias”.

La joven indicó que ella nunca va a minimizar las acciones que realizó aquel día y que por eso prefiere hablar de responsabilidades en lugar de arrepentimientos.

Por primera vez, la influencer #MarianneGonzaga habló sobre la agresión a #ValentinaGilabert, a quien acuchilló en al menos 15 ocasiones. #ImagenNoticias platicó con ella tras salir de prisión. Nos dijo que “nunca imaginó que sus acciones llegarían tan lejos”: pic.twitter.com/pmGCFBzlFW — Nacho Lozano (@nacholozano) August 15, 2025

Marianne señaló que cuando su hija crezca que ella va a ser la primera en contarle todo lo sucedido entre José Said (papá de la niña), Valentina Gilabert y ella.

“Yo creo que es algo muy importante para mi, porque al final se va a enterar y prefiero que se entere por mí o de la boca de otras personas. Es una situación que no quiero que jamás viva”, mencionó la influencer en la entrevista.

Marianne contó que otra de las difíciles situaciones que vivió en la cárcel fue no ver a su hija, porque su empareja Josué Said no llevaba a la niña, pese a que estaba permitido. “Cada semana pedía, rogaba, suplicaba y no podía verla, ni una sola vez”, explicó la joven en la conversación.

El reencuentro de Marianne y Valentina Gilabert

La influencer comentó que recientemente se reunió con Valentina Gilabert para cerrar ese capitulo tan doloroso. Explicó que se vieron en una cafetería y hablaron de todo lo que sucedió.

“Me contactó y acepté vernos, primero estuvimos hablando por mensaje y en persona como que nos liberamos mucho de cierto capítulo que tuvimos. Le deseo todo l mejor del mundo que pueda encontrar paz, tranquilidad y pueda seguir su vida llena de amor con las personas que la aman, que la quieren”, mencionó la tiktoker.

Cabe recordar que el día que Marianne salió de la cárcel, Valentina fue quien confirmó la noticia y aseguró que se llegó a un acuerdo para que la tiktoker saliera cumpliendo ciertas medidas determinadas por el juez, las cuales tiene que cumplir para poder seguir fuera de prisión.