‘Lo que hice jamás se va a justificar’: Marianne, tras salir de la cárcel por ataque a Valentina Gilabert

Después de haber salido de la cárcel, tras pasar cinco meses en prisión, Marianne N ofreció su primera entrevista en la que cuenta lo que vivió encarcelada y cómo ha pasado este proceso ahora en libertad.

La tiktoker compartió que cuando atacó a Valentina, ella y su exnovio seguían siendo pareja y que ella quería mantener su imagen de la pareja y familia perfecta.

“Yo quería de la familia perfecta, de los novios perfectos y sentí una gran decepción tanto por mi expareja, los planes que teníamos a futuro por todas las pláticas que tuvimos para arreglar la relación y eran pláticas no muy lejanas al día que pasó, eran recientes”, explicó Marinne en entrevista para Imagen TV en el program a de Nacho Lozano.

La influencer contó que lo más difícil de los meses que estuvo en la cárcel fue estar lejos de su familia, de su mamá y sobre todo de su hija, pues aseguró que su exnovio José Said nunca le llevó a su hija a verla, pese a que sí estaba permitido.

Por primera vez, la influencer #MarianneGonzaga habló sobre la agresión a #ValentinaGilabert, a quien acuchilló en al menos 15 ocasiones. #ImagenNoticias platicó con ella tras salir de prisión. Nos dijo que “nunca imaginó que sus acciones llegarían tan lejos”: pic.twitter.com/pmGCFBzlFW — Nacho Lozano (@nacholozano) August 15, 2025

“Cada semana pedía, rogaba, suplicaba y no podía verla, ni una sola vez”, explicó la joven en la conversación. Asimismo dijo que ella tiene pensado contarle a su hija todo lo que sucedió para que aprenda de lo que le pasó a ella y para ser sincera, pues no quiere que su bebé se entere por personas externas.

Marianne dice que no minimiza lo que hizo

A la pregunta de qué fue lo que se arrepiente, la joven prefirió no contestar y hablar sobre asumir las responsabilidades, dijo que su mayor lección fue: “No perderse por un hombre, no echar a perder tu vida por una persona porque al final jamás se va a justificar lo que yo hice”.

Aseguró que nunca va a minimizar lo que hizo y que cuando actuó lo hizo sin pensar en las consecuencias que esto le iba a traer.

La influencer comentó que recientemente se reunió con Valentina Gilabert para cerrar ese capitulo tan doloroso. Explicó que se vieron en una cafetería y hablaron de todo lo que sucedió.

“Me contactó y acepté vernos, primero estuvimos hablando por mensaje y en persona como que nos liberamos mucho de cierto capítulo que tuvimos. Le deseo todo lo mejor del mundo que pueda encontrar paz, tranquilidad y pueda seguir su vida llena de amor con las personas que la aman, que la quieren”, mencionó la tiktoker.