Marianne reacciona a teoría sobre el ataque a Valentina Gilabert | FOTO

El caso de Valentina Gilabert y Marianne ha sido uno de los más polémicos de este 2025. Después de que se diera a conocer que la menor de edad pasaría el resto de su sentencia fuera de la cárcel, muchos se cuestionaron si la podremos ver de regreso en plataformas como Instagram o TikTok.

Al parecer, Marianne sí tiene acceso a internet y sus cuentas personales en redes sociales, cómo lo demostró recientemente para responder a una teoría lanzada por un usuario de TikTok sobre lo sucedido el día en que la joven de 17 años trató de acabar con la vida de Valentina Gilabert.

Valentina Gilabert y Marianne ı Foto: Captura de pantalla IG @vale.gilabert/Especial

Marianne ‘N’ reacciona a teoría por el ataque a Valentina Gilabert

Fue a través de la plataforma de TikTok que se comenzó a viralizar un video en el que una mujer se cuestiona el motivo por el que aparece un gloss es la escena del crimen junto con el arma con que la influencer trató de matar a la modelo.

En ese sentido, personas se cuestionaba la posibilidad de que la madre adolescente se retocara el maquillaje después de casi matar a su víctima, algo que le impresionó y que sustentaba porque la joven había asistido a un evento de la marca del labial poco antes de cometer el crímen.

El video generó opiniones negativas en los usuarios de la plataforma de TikTok, quiénes señalaron que no se trataba de información relevante y pedían que se deje el tema de lado.

Por su parte, Marianne no se quedó callada y rápidamente reaccionó a la publicación con un breve pero contundente comentario en el que dejó clara su molestia con que se siga hablando del polémico caso que terminó a finales de julio de este año gracias a un procedimiento abreviado.

“¿Ya no saben ni qué más inventar, verdad?“, cuestionó la adolescente a modo de respuesta. De este modo, la joven buscó la manera de hacer de lado la teoría de la tiktoker sobre lo sucedido el día en que casi asesina a Gilabert.

El comentario generó fuertes reacciones en redes sociales por quiénes no perdieron la oportunidad para cuestionarla y señalar si es correcto o no que Marianne cuente con acceso a redes sociales cuando se encuentra cumpliendo una sentencia por lesiones.

Algunas de las reacciones al comentario son:

“Ay Marianne, ya mejor ni uses redes sociales wey”.

"Una psicópata no debería de usar redes, es un mal ejemplo y más sabiendo que mucha gente la defiende".

“Tiene razón, se está diciendo algo que nada que ver”.

“Marianne tiene todo el derecho del mundo de seguir con su vida”.