Valentina Gilabert asegura que Marianne no recuerda porqué la atacó: ‘Quería asustarme’ | VIDEO

El caso de Valentina Gilabert y Marianne es uno de los más polémicos de los últimos meses, pues el público no se encuentra conforme con la decisión que se tomó sobre la sentencia de la joven de 17 años que apuñaló 15 veces a una chica por haber comenzado a salir con su ex novio y padre de su hija.

Ahora, en medio de las críticas que recibe Marianne por querer dejar en el pasado su intento de homicidio, calificado como lesiones en el juicio en su contra, Valentina Gilabert dio una entrevista a Adela Micha y comentó los pormenores del ataque, además de dar su perspectiva sobre el estado psicológico de su agresora al momento de la agresión.

La víctima ha comenzado a ser más abierta sobre las secuelas del ataque a raíz de la liberación de su agresora y en medio de un nuevo juicio por la supuesta complicidad de su amiga Aintzane, que también mantenía una relación amistosa con la ‘mommy blogger’.

TE RECOMENDAMOS: Se prepara para nuevo juicio Valentina Gilabert muestra FOTO inédita del ataque de Marianne y defiende a José Said

Valentina Gilabert de Marianne y revela importante detalle

En una entrevista con Adela Micha, la modelo contó que habló con Marianne de lo ocurrido y ella le reveló que sí había planeado el ataque junto con Aintzane, aunque “quería asustarla” y preguntarle si estaba con su novio.

Al ser cuestionada de su Marianne le dijo porqué la atacó, ella reveló que “no se acuerda” y que la teoría es que “fue un brote psicótico”, ya que aunque había un plan, su intención no era casi matarla.

Además, contó que Aintzane está enamorada de José Said, aunque no lo decía, por lo que primero Marianne comenzó a sospechar de ella, hasta que la joven decidió ‘echarle la culpa’ a ella. “Cuando Marianne le pregunta si tiene algo que ver con su ex novio, ella le dice que no, que soy yo. Y entonces le empieza a calentar la cabeza”, explicó.

Así fue el ataque de Marianne a Valentina

La joven asegura que recuerda todo lo que pasó antes del ataque, al explicar que fue su ‘amiga’ Aintzane quien la convenció de ir a su casa y después de que se fueron los chicos, estuvieron un rato juntas en el baño, hasta que ella notó algo extraño:

“Yo veo que le llega un mensaje de (Marianne) un punto, no era texto nada solo un punto, y yo en ese momento ya tenía ciertas dudas y yo le dije hay que salir de aquí. Ya tenía a sospecha que algo iba a a pasar”, expresó.

“Salimos del baño [...] Siento como tres golpes en la espalda yo creí que era ella y me volteó, de, ¿Por qué me estás pegando?, y me caí hacia atrás y ahí es cuando Marianne se agacha. Me dio tres veces en el pecho, en la cara, en la cabeza”, comentó.

La joven narró que después de ser atacada, logró levantarse y dar unos pasos, pero entonces Marianne se dio cuenta y la amenazó con el cuchillo, al decirle que si se movía, la mataría. “Le pedí que no me hiciera nada. No sirvió de nada. Me dio dos veces en el cuello y perforó mi tráquea, ya no me podía mover”, contó.

Fue entonces que llegó José Saíd, quien se encargó de cubrir sus heridas para evitar que se desangrara". Por otro lado, menciona que Aintzane solo se quedó quieta y la veía ser atacada por Marianne. “Lo planearon juntas”, aseguró Valentina Gilabert.