Valentina Gilabert muestra FOTO inédita del ataque de Marianne y defiende a José Said

Valentina Gilabert sigue buscando justicia por la agresión que sufrió por parte de Marianne con el presunto apoyo de dos individuos más. Por ello, a través de redes sociales compartió nuevas imágenes e información sobre el ataque que sufrió.

Valentina Gilabert comparte foto inédita del ataque de Marianne

A través de su cuenta de Instagram, Valentina Gilabert publicó una foto donde la podemos ver en la ambulancia de camino al hospital después del ataque que sufrió por parte de Marianne, cuando la menor de edad la apuñaló más de 15 veces.

Valentina Gilabert comparte foto inédita del ataque de Marianne ı Foto: IG: @vale.gilabert

La foto está en blanco y negro y podemos verla conectada a un aparato para respirar. La víctima lleva un pantalón a cuadros y una playera que se dice originalmente era blanca pero por la sangre, se ve casi negra en la foto.

“Ya resolvimos el primer juicio de una de las tres personas que me atacaron. Mañana comienza el juicio de la otra menor acusada de cómplice. Deséenme suerte, muchas gracias”, escribió en la misma historia.

De este modo, la joven anunció que comenzará el juicio contra Aintzane, quien era la mejor amiga de Marianne y también amistad de Valentina. En redes sociales, se ha especulado sobre su participación en el delito.

Recientemente, la creadora de contenido Malleza mencionó que Aintzane sería la supuesta autora intelectual del crimen, al mencionar que ella escondió a Marianne y engañó a Valentina para que fuera a una fiesta.

En ese sentido, la influencer mostró un supuesto audio en el que hablan Valentina y Aintzane, donde la ultima habría “jurado por su vida” a la otra chica que Marianne no se encontraba en el mismo sitio.

Valentina Gilabert defiende al ex de Marianne

La modelo también decidió reaccionar a los señalamientos que ha recibido por su actual pareja y ex de Marianne, José Said. En ese sentido, muchos la han criticado por mantenerse en una relación con él a pesar de que su ex la apuñaló por celos.

“No es que yo valore a esta persona más que a mi vida, es más el hecho de que si no fuera por esta persona no estaría viva”, comentó, al asegurar que fue él quien se encargó de tapar sus heridas en el cuello para que no se desangrara.

Añade: “Me acompañó todos los días en el hospital, estuvo todo el proceso y desde ese día no se ha separado un minuto de mi”, aseguró sobre la manera de actuar de José Said.

“Sé que él me devolvió la vida”, aseguró Valentina Gilabert, quien pidió a los usuarios no opinar sobre “lo que no saben”, al asegurar que incluso los médicos le dijeron que gracias al ex de Marianne salió con vida del ataque.