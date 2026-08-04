¿Quién es Bronislava Gregušová, esposa de Mario Cimarro que lo acusa por violencia y se fue de EU?

Se ha dado a conocer el divorcio de Mario Cimarro y Bronislava Gregušová. La mujer dio a conocer el fin de su relación con el actor a su vez que lo señaló por violencia y se fue de Estados Unidos, de regreso a su país natal, Eslovaquia.

“Queridos amigos, como muchos me preguntan cómo estamos, quería darles un comunicado oficial. El proceso de divorcio sigue en curso y Bri y yo, gracias a la decisión del tribunal, finalmente estamos en Eslovaquia”, escribió en Instagram la modelo sobre su migración definitiva.

La mujer aseguró: “¡Estamos ambas sumamente felices aquí y listas para un nuevo comienzo!“. Esta ha sido una de las pocas declaraciones que la pareja ha realizado sobre le tema que ha causado revuelo desde el 2025, cuando dejaron de aparecer juntos en redes sociales.

¿Quién es Bronislava Gregušová?

Bronislava Gregušová es una joven modelo de 33 años de edad que fue finalista del concurso de belleza Miss Eslovaquia en 2015. En sus redes sociales se hace llamar Broni; se dedica al modelaje, es bailarina y además, estudió periodismo.

Fue en 2019 que se dio a conocer su compromiso con el actor Mario Cimarro, quien para anunciar el matrimonio, compartió fotos juntos en las cataratas de Foz de Iguazú, en Brasil, y con una de las cascadas más grandes del mundo.

“Llega un momento, después de buscar a fondo tu alma, mirar, viajar, hablar mirando a los ojos, para parar, meditar y celebrar, para comprometerse, especialmente si ella dice que sí”, escribió él en su momento.

La pareja se casó en 2022, mismo años en el que dieron a conocer detalles sobre el nacimiento de su primera y única hija. “Briana, tú también harás los días brillar y el corazón del tiempo sin medida, medirse a sí mismo en tu luz. 31 de agosto de 2022″, fue el mensaje del cubano.

A pesar de la felicidad que mostraban en redes sociales, este 2026 la modelo dio a conocer que ella y Mario Cimarro están en un proceso de divorcio. Ella regresó a Eslovaquia con su hija Brianna tras una autorización judicial, mientras el actor guarda silencio, en medio de acusaciones por violencia.

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