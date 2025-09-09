Arrestan a Raymond Cruz, actor de Breaking Bad, por una agresión menor

El actor Raymond Cruz famoso por su papel como el narcotraficante Tuco Salamanca en Breaking Bad y Better Call Saul, fue arrestado el pasado lunes 8 de septiembre en Los Ángeles, pues se encontró bajo sospecha de agresión menor contra un grupo de mujeres.

¿Por qué detuvieron a Raymond Cruz?

De acuerdo con medio locales, Raymond Cruz fue detenido después de un enfrentamiento con un grupo de mujeres. Los sucesos ocurrieron en plena calle frente a la residencia del actor.

El actor de Breaking Bad, Raymond Cruz (Tuco Salamanca) ha sido arrestado el día de hoy.



La razón es que, supuestamente, una chica no lo dejaba lavar su auto, así que la roció con una manguera.

Según el recuento, el actor de 60 años de edad estaba lavando su automóvil frente a su casa cuando un vehículo se estacionó muy cerca del suyo, de acuerdo con lo que contó el agente del histrión.

“Una minivan blanca con tres mujeres se estacionó a media pulgada de su parachoques. Él les pidió que movieran el vehículo. Ellas dijeron que no. Entonces les dijo: ‘Vamos, muevan su coche. No me están dando espacio y se va a mojar’. Ellas se negaron. Así que él empezó a limpiar su auto y entonces comenzaron a filmarlo”, explicó a People.

El Departamento de Policía de Los Ángeles señaló que los hechos se registraron alrededor de las 10:40 horas. Según la revista People, el oficial David Cuellar declaró que “hubo básicamente una disputa con la víctima, que es cuando Cruz supuestamente roció agua”.

De acuerdo con el representante, Cruz pidió que dejaran de grabarlo, pero en ese momento él sostenía la manguera. "Cuando se dio la vuelta para decirles que dejaran de filmarlo, todavía estaba lavando su auto. Y algo del agua de su manguera golpeó la parte delantera de su auto y salpicó el de ellas”, explicó.

If Raymond Cruz didn't decide to leave Breaking Bad early, how do you think the Tuco storyline would've gone?



**For those that didn't know.... Cruz said that playing Tuco was exhausting and took a toll on his mental health.

“Y créalo o no, una de ellas llamó a la policía. Y de alguna manera, alguien que nunca ha sido arrestado en su vida, alguien que interpretó a un detective de policía durante 15 años en The Closery Major Crimes, alguien que vive en ese vecindario, fue esposado y llevado en una patrulla”, reclamó el representante.

De acuerdo con los registros en línea del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, Raymond Cruz fue liberado varias horas más tarde sin pagar fianza y pasó alrededor de cinco horas en custodia.

No se presentaron cargos formales contra Cruz. La fiscalía deberá decidir si avanza con una acusaciones antes de la audiencia programada para el próximo 1 de octubre. “Raymond está muy agradecido con todo el personal del Departamento de Policía de Los Ángeles porque durante las cinco horas que estuvo en la cárcel, todos fueron muy amables y atentos con él”, señaló el representante.