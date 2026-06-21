España golea a Arabia Saudita gracias a Yamal y Oyarzabal y es líder momentáneo del Grupo H del Mundial 2026

Lugo de un debut amargo, la Selección Española se reivindicó en la Copa del Mundo 2026 al golear 4-0 a Arabia Saudita y colocarse líder momentáneo del Grupo H, superando a Uruguay y Cabo Verde, que se enfrentan más tarde.

Con gol de Lamine Yamal, doblete de Mikel Oyarzabal, anotación en propia meta de Hassan Al-Tombakti, el cuadro europeo llegó a cuatro puntos, pero se podría ver igualado en unidades por los Celestes o los Tiburones Azules. Ferran Torres había hecho la estocada final, pero estaba en fuera de lugar y el quinto tanto ibérico no contó.

¡Se estrena!



Lamine Yamal remató un centro que Oyarzabal mandó para así poner su primer tanto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™️… YA LO GANA ESPAÑA pic.twitter.com/Myj1Y2ws4f — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 21, 2026

Yamal inicia la fiesta de goles

Tras arrancar el certamen con dudas, la Roja necesitaba abrir el marcador rápido para evitar que los ‘fantamas’ se hicieran presentes. Por fortuna Lamine Yamal atendió la tarea y al minuto 10 inició la fiesta. El delantero del Barcelona se convirtió en el segundo jugador más joven en marcar el primer gol de un partido en toda la historia de la Copa del Mundo.

Yamal abrió el marcador con 18 años y 343 días. El récord sigue siendo del Rey Pelé, quien ante Gales anotó primero con 17 años y 241 días. Con 19 años y 65 días el belga Divock Origi completa el podio.

La joven estrella del Barcelona se exigió al máximo para hacer su primer gol en el Mundial. El extremo derecho cerró a una jugada a segundo poste y se barrió para empujar el balón al fondo de la red. Un gol importante, pues si el tiempo pasaba y España no marcaba, la presión caería completamente en ellos, dejando a Arabia mucho más suelta a la contra.

¡Ya van 2-0!



Oyarzabal aprovecha los rebotes dentro del área para empujar el balón y extender la ventaja para España pic.twitter.com/ezdnArKspV — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 21, 2026

Oyarzabal brilla con doblete

Después apareció Mikel Oyarzabal, uno de los jugadores más infravalorados del futbol mundial, quien a pesar de siempre aparecer en momentos importantes con España nunca parece recibir el crédito que merece.

En cuestión de tres minutos Oyarzabal marcó doblete. En su primera diana el futbolista de la Real Sociedad de San Sebastián se anticipó a un defensor saudita y punteó el esférico dentro del área, sorprendiendo a la zaga rival, que no pudo hacer nada evitar la anotación.

¡Cucurella pone el cuarto!



El lateral izquierdo de la furia, la prende de volea tras un tiro de esquina y para adentro pic.twitter.com/49OdscC5JC — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 21, 2026

El segundo tanto de la noche para Oryazabal se dio luego de una triple toque dentro del área. Pedro Porro, en la frontal del área, mandó un centro largo a segundo palo que Marc Cucurella salvó de salir del campo. El ahora jugador del Real Madrid cabeceó para Dani Olmo, quien prolongó también de cabeza al otro palo, en donde Mikel estuvo atento para guardar el balón con un ligero toque de derecha.

El trámite del partido no pudo ser mejor para España, que ante un rival completamente replegado en el fondo de su arco pudo desplegar el futbol de posesión que les gusta, además que en esta ocasión intentaron más tiros de larga distancia y balones más frontales, para no solo quedarse tocando en los linderos del área.

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