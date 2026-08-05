¿Quién es La Beba y qué relación tenía con César Gastélum? FOTOS

Antes de su muerte, César Gastélum se dejó ver muy cariñoso con la también influencer conocida como La Beba, por lo que los usuarios se preguntan cuál era realmente su relación.

La Beba se enteró de la muerte de César Gastélum en un live de TikTok, pues los usuarios de esa plataforma le empezaron a comentar que el creador de contenido cercano a ella había sido asesinado.

La joven no podía creer los comentarios, así que agarró su celular para confirmar que la noticia que sus seguidores le estaban dando era real.

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¿Quién es La Beba?

La Beba es una influencer Culiacán, Sinaloa, es una mujer trans que se dedica a hacer contenido de estilo de vida y en sus últimas publicaciones aparece con César Gastéum.

En varias entrevistas la creadora de contenido ha contado su historia y su transición. Contó que desde que iba en el kínder, siempre se relacionó principalmente con niñas.

Durante su infancia y el inicio de la secundaria, sufrió bullying debido a que era percibida como alguien “afeminado”. Aunque inicialmente se sentía confundida, fue a los 14 o 15 años cuando se dio cuenta definitivamente de que le gustaban los hombres.

También expresa su gran admiración por las mujeres, mencionando que “amaría ser mujer porque son tan hermosas”.

Su faceta como “La Beba” en redes sociales es relativamente reciente. Comenzó en 2022 a través de TikTok, plataforma donde rápidamente ganó popularidad. Actualmente, se encuentra en una transición profesional, buscando dejar de ser solo “tiktoker” para enfocarse en ser youtuber con contenido de blogs y moda.

¿La Beba y César Gastélum eran novios?

En redes sociales La Beba y César Gastélum se mostraban cómo una pareja. En su último video publicado, ella lleva un vestido rojo entallado y él viste de negro y enfrente está un ramo enorme de flores. Además de que ambos se abrazan.

En otro clip del mismo momento se puede ver que César le regaló el ramo de flores, el famoso ramo buchón.

Si bien ellos no confirmaron oficialmente su relación en redes sociales se mostraban cariñosos y además los usuarios sí afirmaban que ellos dos eran pareja.

Cuando a La Beba le dijeron en el live que César había sido asesinado ella comentó que no podía creerlo, pues que al día siguiente, ellos tenían planeado tener una cita romántica en la que él le iba a llevar serenata.

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