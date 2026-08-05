Perez Hilton y Paris Hilton son dos figuras ampliamente reconocidas en el mundo del entretenimiento. Ambos comparten el mismo apellido, sin embargo, sus carreras tienen giros distintos pues uno pertenece al universo digital de los blogs y la crítica de celebridades, mientras que la otra es una heredera, empresaria y estrella de Hollywood.

Esta coincidencia en el apellido ha llevado a muchos a preguntarse si existe algún vínculo familiar entre ellos; en La Razón te contamos.

¿Perez Hilton es familia de Paris Hilton? Te contamos

Si te preguntas si Perez Hilton y Paris Hilton son familia, la respuesta es no, no tienen relación de parentesco.

El nombre de Perez Hilton es en realidad un seudónimo usado por el comunicador. Su verdadero nombre es Mario Armando Lavandeira Jr., nació en Miami, Florida, en 1978 y proviene de una familia de cubanos. Además, estudió en la Universidad de Nueva York.

Se convirtió en uno de los blogueros más influyentes de la década de los 2000 gracias a su sitio de chismes de celebridades llamado PageSixSix, donde mezclaba noticias, comentarios y polémicas. Su labor de ventilar las intimidades de los famosos lo llevó a ser una figura controvertida, pero también un referente de la cultura pop digital aún vigente.

Perez Hilton ı Foto: IG perezlovesmiami

Por su parte, Paris Hilton nació en Nueva York en 1981 y es miembro de la famosa familia Hilton, propietaria de la cadena de hoteles del mismo nombre. Desde joven se convirtió en una figura que acaparó reflectores ya que destacó como modelo, actriz, empresaria y DJ.

Su participación en el reality The Simple Life la catapultó a la fama mundial y, con el tiempo, construyó un imperio de negocios que incluye perfumes, moda, maquillaje y hasta música.

Paris Hilton. ı Foto: Reuters

Ahora ya lo sabes, aunque ambos famosos comparten el apellido, Perez Hilton y Paris Hilton no son familia.

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